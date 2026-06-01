La adaptación al cine del videojuego "Streets of Rage" confirma a su director y guionistas + Agregar ámbito en









"Streets of Rage" fue una de las series de videojuegos más populares de la década de 1990 y se ha mantenido como uno de los títulos más vendidos a lo largo de las décadas.

Otro de los videojuegos de sega salta al cine.

La adaptación cinematográfica del icónico videojuego Streets of Rage de Sega sigue en pie en Lionsgate y ya ha encontrado a sus nuevos guionistas: Pat Casey y Josh Miller, los creadores de la franquicia cinematográfica Sonic de Paramount Pictures.

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Además del dúo de “Sonic”, el cineasta Jeymes Samuel, director de The Harder They Fall (Más dura será la caída), se ha unido al proyecto para dirigirlo.

Casey y Miller se unen al proyecto cinematográfico Streets of Rage tras la salida de Derek Kolstad, quien había escrito un borrador anterior del guion después de que Lionsgate adquiriera los derechos en 2022 junto con las películas de Sonic y la productora de la serie de televisión Life Is Strange de Amazon, Story Kitchen (anteriormente dj2 Entertainment).

De qué tratará le película de Streets of Rage Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero la adaptación cinematográfica de Streets of Rage se describe como una producción que se basa "en gran medida en el videojuego de culto conocido por sus personajes icónicos, sus aclamadas bandas sonoras electrónicas y su acción de lucha".

"Streets of Rage" fue una de las series de videojuegos más populares de la década de 1990 y se ha mantenido como uno de los títulos más vendidos a lo largo de las décadas. La franquicia lanzó una cuarta entrega en 2020, que vendió más de 2,5 millones de copias en su primer año, alcanzando el puesto número 20 en la lista de descargas de EE. UU. y el número 14 en la lista de ventas del Reino Unido.

La película “Streets of Rage” será producida por Toru Nakahara de Sega, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson de Story Kitchen, y Todd Black, Jason Blumenthal y Tony Shaw de Escape Artists, junto con Kolstad. Casey y Miller son los productores ejecutivos. Elena Sandoval es productora ejecutiva de Story Kitchen.

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