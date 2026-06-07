Plazo fijo versus billeteras virtuales: ¿qué formato de ahorro genera mayor interés?

Conocé cómo se organizan los porcentajes de TNA, según cada entidad bancaria para elegir la opción con mejor rendimiento.

Las billeteras virtuales y los plazos fijos continúan entre las opciones más utilizadas para administrar pesos en Argentina

Las alternativas para invertir pesos volvieron a quedar bajo análisis tras las últimas actualizaciones de tasas que aplicaron bancos, billeteras virtuales y compañías financieras. En un escenario donde los ahorristas buscan conservar el poder adquisitivo de sus fondos, la comparación entre plazo fijo y cuentas remuneradas es un tema de discusión por las diferencias de rendimiento que existen entre ambas opciones .

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Las aplicaciones financieras modificaron nuevamente las tasas que pagan por los saldos depositados y alteraron el ranking de rendimientos de junio. Al mismo tiempo, las entidades bancarias mantienen propuestas para quienes prefieren inmovilizar fondos durante un período determinado a cambio de una tasa fija.

Los depósitos a plazo fijo ofrecen una rentabilidad estable durante 30 días. Esa previsibilidad atrae a quienes priorizan conocer de antemano cuánto recibirán al finalizar la inversión. La elección entre una modalidad y otra depende de las necesidades de cada ahorrista .

Las últimas actualizaciones ubicaron a Ualá como la plataforma con el mayor rendimiento entre las principales billeteras virtuales del país.

El ranking de cuentas remuneradas quedó conformado de la siguiente manera:

Ualá: 26% TNA

Cocos: 19,72% TNA

Naranja x: 18% TNA

Personal pay: 17,85% TNA

Mercado pago: 17,70% TNA

Prex argentina: 17,65% TNA

Ieb+: 17,12% TNA

Claro pay: 16,73% TNA

Lemon cash: 16,10% TNA

N1u: 15,80% TNA

Astropay: 14,77% TNA

Lb finanzas: 14,17% TNA

Las fintech actualizan sus rendimientos de forma frecuente. Esa dinámica provoca cambios permanentes en la tabla de posiciones y obliga a los usuarios a revisar periódicamente las condiciones de cada plataforma. Las cuentas remuneradas permiten generar intereses diarios sobre el dinero depositado. Esa característica diferencia a estas aplicaciones de los instrumentos tradicionales de inversión bancaria.

Las plataformas también permiten realizar transferencias instantáneas y pagos desde el celular. Esa disponibilidad inmediata explica parte del crecimiento que registraron durante los últimos años. Algunas empresas establecen límites máximos sobre los montos que reciben remuneración. Otras modifican las tasas según el saldo depositado o aplican condiciones específicas para el rescate de fondos.

El rendimiento final puede variar según el capital invertido y el tiempo de permanencia. Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar las condiciones vigentes antes de elegir una aplicación financiera.

plazo fijo

El plazo fijo que más paga hoy en Argentina

Las tasas que ofrecen los bancos muestran diferencias importantes entre entidades. Esa brecha puede traducirse en una rentabilidad considerablemente superior para quienes comparan opciones antes de invertir.

Las entidades con mejores rendimientos para depósitos a 30 días son las siguientes:

Crédito regional compañía financiera: 24,25%

Banco masventas: 24%

Banco voii: 24%

Banco meridian: 23,50%

Banco cmf: 23,25%

Banco bica: 23%

Banco del sol: 22%

Banco mariva: 22%

Reba compañía financiera: 22%

Banco hipotecario: 21,50%

Banco provincia de tierra del fuego: 21%

Bibank: 21%

Los bancos tradicionales presentan rendimientos más moderados dentro del mercado actual. Aun así, continúan entre las alternativas más elegidas por los ahorristas.

Las principales entidades del sistema financiero ofrecen las siguientes tasas:

Banco provincia: 19,50%

Banco nación: 19%

Banco de comercio: 19%

Bbva: 18,75%

Banco del chubut: 18,50%

Banco galicia: 18,25%

Banco macro: 18%

Las diferencias entre entidades pueden generar ganancias adicionales de varios miles de pesos para una misma inversión. Esa situación explica por qué el análisis de tasas se convirtió en una herramienta habitual para quienes buscan obtener el mayor rendimiento posible.