Mora récord en hogares bonaerense: alertan que se cuadriplicó en el último año

La irregularidad bancaria casi se cuadruplicó en un año y ya afecta a 1 de cada 6 adultos argentinos. El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, advierte que el crédito pasó a sustituir el ingreso perdido y que sin recuperación salarial no hay salida. En la Legislatura bonaerense ya hay un proyecto de ley para proteger a los consumidores sobreendeudados.

La mora en la provincia de Buenos Aires alcanzó niveles históricos. La irregularidad bancaria de la cartera de familias casi se cuadruplicó en el último año , pasando de 2,9% en febrero de 2025 a 11,2% en febrero de 2026. Si se incluye el segmento no bancario, la mora total trepó de poco menos del 5% a más del 14% en el mismo período. Son los peores registros en dos décadas.

El diagnóstico del Banco Provincia es contundente: el problema no es micro sino macro . "La morosidad es más grande en quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, con un componente etario muy marcado en jóvenes de 18 a 24 años. Esto permite diagnosticar que el problema del endeudamiento es de naturaleza macro: no se explica porque alguien tomó mal un crédito, sino porque hay problemas de ingresos o empleo en el mercado ", señaló el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo , en declaraciones a Ámbito.

Uno de los datos más reveladores que surge del monitoreo del banco es el cambio en la composición del gasto financiado. "Se ve cuando uno mira en qué se usa la tarjeta: hay un crecimiento del uso en supermercados y farmacias . Antes se pagaba más con transferencia o QR, y ahora la gente toma financiamiento para gastos del día a día. Estás usando crédito para sustituir pérdida de ingreso", explicó Cuattromo.

Este fenómeno, que la Gerencia de Estudios Económicos del BAPRO documenta en su último informe, no es nuevo: en 2024 y buena parte de 2025, el crédito funcionó como amortiguador de la caída del salario real. El problema es que ese alivio temporario derivó en un endeudamiento que hoy condiciona la recuperación. "En 2026, el arrastre de la irregularidad podría complicar un rebote de la economía por el lado de la demanda interna: una parte de los primeros eventuales aumentos salariales irán a repagar deudas pasadas, en lugar de volcarse al consumo" , advierte un informe de la entidad bancaria a la que tuvo acceso este medio.

El tarifazo y la pérdida de ingreso disponible

El informe del BAPRO identifica al aumento de las tarifas de servicios públicos como un factor central. Indica que, en los últimos dos años, el incremento del gas y la electricidad más que duplicó el crecimiento del salario mediano. Para los usuarios con subsidios, el ingreso disponible -descontado el pago de tarifas- se contrajo un 13,2%, casi el doble que la caída del ingreso total. Para los usuarios sin subsidios, la retracción fue del 11,7%.

Cuattromo detalló: "La pérdida de ingreso, la carga de servicios financieros y la pérdida de salario son los factores combinados. Desde el primer trimestre de 2024 a febrero de 2025 hubo cierta recuperación en el ingreso que aceleró el crédito, pero luego, por el endurecimiento de la política monetaria y la retracción del consumo, la disponibilidad de las familias cayó. Ya venían endeudadas y no tienen capacidad de consumo ni de pago".

Los sectores más golpeados

La mora no se distribuye de manera uniforme. Los datos del banco muestran que las PyMEs de la industria, el comercio y la construcción son las más afectadas. En términos de irregularidad de cartera empresaria, entre fines de 2023 y abril de 2026 la mora trepó 4,7 puntos porcentuales en las firmas de Comercio, 3,5 puntos en Construcción y 2,9 puntos en Industria -sectores donde la actividad cayó entre un 2% y un 9%-. En sentido inverso, la irregularidad se redujo en Minería y Petróleo, Intermediación Financiera y Electricidad, sectores con expansión de actividad significativa.

industria pyme Pymes industriales, las más afectadas.

"Las PyMEs industriales, de comercio y de construcción son las que más sufren este modelo económico. Es lo que uno ve en la calle: ventas planchadas, ingresos bajos y perspectiva mala. Eso se refleja en la capacidad para pagar créditos", afirmó Cuattromo.

A nivel geográfico, la correlación entre destrucción de empleo y mora es directa. En Santa Cruz, donde el empleo registrado cayó 16% desde noviembre de 2023, la irregularidad saltó 13,8 puntos porcentuales. Tierra del Fuego (-11,7% de empleo, +13 p.p. de mora) y Formosa (-10,5% y +10,1 p.p.) completan el podio. En los grandes centros urbanos -Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba- la irregularidad creció sensiblemente más que en las zonas rurales del interior.

El crédito que se fue al Estado y al dólar

Otro informe del BAPRO, publicado el viernes, agrega otra capa al diagnóstico: mientras los préstamos en pesos a privados cayeron 4% en términos reales entre enero y mayo (con las familias como las más perjudicadas, con una caída del 6%), el financiamiento al Sector Público Nacional absorbió casi 12 billones de pesos a través de licitaciones de títulos. La participación de los títulos públicos dentro del activo del sistema financiero pasó del 38% a principios de año al 42% en la actualidad.

En paralelo, el crédito bancario en dólares creció USD 4.500 millones entre enero y mayo, y las colocaciones de Obligaciones Negociables en dólares sumaron USD 6.000 millones adicionales. Pero ese financiamiento está concentrado: 60% en petróleo y minería, 15% en bancos y 10% en Telecom. Las PyMEs y las familias quedaron afuera.

El resultado es lo que el BAPRO denomina una "dualidad permanente": hay plata para los sectores exportadores y el Estado, pero no para el mercado interno. "La baja de la morosidad que se observa en algunos segmentos no es porque la situación mejoró: es porque los bancos empezaron a ajustar sus estándares de crédito y lo otorgan solo a los de mayor poder adquisitivo. Hay una contracción del crédito", precisó Cuattromo.

Un proyecto de ley y la estrategia del Bapro

Frente a este escenario, el banco público provincial desplegó una estrategia activa de refinanciación. "Encaramos el problema con criterios comerciales y de política pública: vamos a buscar a las personas para ofrecerles refinanciación, creamos productos nuevos, instrumentamos una reducción del 50% de la tasa para quienes tienen ingresos menores a cuatro salarios mínimos y abrimos nuevos canales de atención. Este año hicimos seis veces más refinanciaciones que en igual período del año pasado", detalló el titular de la entidad, quien anticipó que la semana próxima habrá nuevos anuncios en la materia.

En la Legislatura bonaerense, la diputada Ana Luz Balor (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que propone incorporar el concepto de "sobreendeudamiento" al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley 13.133) y crear un procedimiento administrativo especial para su prevención y resolución. La iniciativa define el sobreendeudamiento como la imposibilidad de afrontar, con el producto de los ingresos regulares, el cumplimiento de las obligaciones exigibles cuando esa situación compromete el acceso a bienes esenciales, la salud psicofísica y el proyecto de vida del deudor.

A la vez prevé, entre otros mecanismos, una audiencia conciliatoria con los acreedores, la suspensión de acciones judiciales de cobro por 90 días hábiles desde el inicio del procedimiento, la prohibición de capitalizar intereses en créditos de consumo, y la facultad de la autoridad de aplicación para establecer las condiciones de cancelación si fracasa la conciliación. La propuesta también establece que, en el análisis de los acuerdos, se deberá ponderar especialmente si el sobreendeudamiento se originó en gastos de primera necesidad vinculados a derechos humanos fundamentales como alimentación, medicina, educación o servicios públicos.

"Sin macro no hay salida"

Para Cuattromo, las herramientas que puede desplegar el banco tienen un límite claro. "Las crisis generan endeudamiento. Las posibilidades de recuperación son más lentas. La gente tiene que cancelar deudas anteriores, pero para eso hay que estabilizar ingresos y calidad de vida. Y eso no está pasando. El mercado de trabajo no es dinámico, no hay recuperación de ingresos, las familias no se están desendeudando. Esperamos que cambie la política económica nacional", concluyó.

El informe del banco es igualmente tajante: la solución no pasa por "mejorar la capacidad de previsión de las familias", sino por recuperar el ingreso de los hogares. Sin un avance sostenido de los salarios reales, la caída generalizada de la mora es difícil de imaginar. El problema, como repiten desde el BAPRO, es macro.