La escapada que tenés que hacer en Buenos Aires si sos fanático de la Fórmula 1

Un pueblo lleno de historia, que guarda el recuerdo del mejor y más famoso piloto nacido en Argentina.

La provincia de Buenos Aires ofrece una enorme variedad de destinos para quienes buscan hacer una escapada de fin de semana. Desde pueblos rurales hasta ciudades con historia, hay opciones para todos los gustos a pocas horas de la capital. En los últimos años, el turismo interno creció notablemente y cada vez más personas eligen descubrir rincones cercanos.

Estos viajes cortos permiten desconectar sin necesidad de hacer grandes viajes. Entre todas esas alternativas, hay un destino ideal para los amantes del automovilismo y la velocidad: Balcarce , una ciudad cargada de historia vinculada a la Fórmula 1.

Balcarce se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que la convierte en una escapada ideal para un fin de semana largo o una salida planificada.

La figura de Fangio es muy fuerte para la ciudad, pero tiene innumerables encantos para disfrutar la estadía.

Está ubicada en una zona serrana poco habitual dentro de la provincia y se destaca por su paisaje particular con sierras bajas, campos verdes y caminos rurales muy pintorescos.

En un radio de aproximadamente 50 kilómetros, se pueden encontrar destinos cercanos como Mar del Plata, Tandil y Miramar, lo que permite combinar distintas experiencias en un mismo viaje.

Museo Juan Manuel Fangio El museo es una de las edificaciones más importantes del país. Imagen: Bafilma

Qué se puede hacer en Balcarce

Uno de los principales atractivos de la ciudad es el Museo Juan Manuel Fangio, un lugar imperdible para los fanáticos del automovilismo. Allí se exhiben autos históricos, trofeos y objetos personales de Juan Manuel Fangio, considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. El museo cuenta con varias salas temáticas, material audiovisual y una experiencia inmersiva que recorre toda su carrera.

Además del museo, Balcarce invita a recorrer espacios al aire libre como el Cerro El Triunfo, un parque emblemático con senderos, miradores y áreas verdes ideales para caminar, hacer picnic o simplemente disfrutar del paisaje. Otro punto destacado es la Plaza Libertad, el corazón de la ciudad, rodeada de edificios históricos y locales gastronómicos donde se puede degustar el famoso postre homónimo, uno de los íconos dulces de la región.

Museo Juan Manuel Fangio El piloto es la personalidad más importante de Balcarce y una de las más importantes de nuestro país a nivel internacional. Imagen: Bafilma

En cuanto a gastronomía, hay opciones variadas que van desde las parrillas tradicionales hasta los cafés. Lugares como Jockey Club Balcarce o La Fonda son ideales para disfrutar de platos típicos y propuestas locales. También se pueden realizar actividades en las sierras cercanas, recorrer caminos rurales, visitar estancias o simplemente descansar en un entorno tranquilo, lejos del ritmo de la ciudad.

Cómo ir hasta Balcarce

Para llegar a Balcarce desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, una de las rutas más utilizadas es tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata, continuar por la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata, y luego empalmar con la Ruta Nacional 226, que lleva directamente a la ciudad.

El trayecto dura aproximadamente entre 4 y 5 horas, dependiendo del tránsito. Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia. Varias empresas ofrecen servicios hacia Balcarce o hacia Mar del Plata con conexión posterior.