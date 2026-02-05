Incendios en Chubut: el intendente de Epuyén informó que hay más de 100 viviendas destruidas + Seguir en









El funcionario habló sobre el crítico momento que atraviesa la región y prometió la reconstrucción de los hogares consumidos por el fuego.

El intendente de Epuyén informó que hay más de 100 viviendas destruidas. Diario Río Negro

La localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, atraviesa un momento crítico a causa de los incendios forestales que afectan a la región desde el año pasado. El intendente José Contreras confirmó que ya se contabilizan más de 100 viviendas destruidas. “Es tristísimo, pero estamos firmes para salir adelante”, expresó el funcionario.

“Este año hubo 37 viviendas afectadas. Si sumamos lo ocurrido el año pasado, superamos ampliamente el centenar solo en Epuyén", señaló Contreras al describir el impacto sobre la comunidad. Por otro lado, sobre el estado del ambiente dijo: “Ya no queda una montaña con verde natural, solo queda el pueblo, el panorama es desolador”.

El intendente remarcó que la recuperación de la localidad requerirá tiempo y recursos. No obstante, aseguró que las casas destruidas este año serán reconstruidas en un plazo estimado de tres meses, según lo informado por las empresas constructoras. “Se van a levantar en los mismos lugares. Esta experiencia tiene que servir para reforzar la prevención”, sostuvo.

INCENDIO CHUBUT Según datos oficiales, desde diciembre el fuego ya arrasó más de 46 mil hectáreas en la región. El momento crítico que atraviesa la localidad Según datos oficiales, desde diciembre el fuego ya arrasó más de 46 mil hectáreas en la región. “Fueron dos catástrofes en dos años seguidos”, rememoró el intendente y afirmó que las lluvias de las últimas semanas fueron un alivio y sirvió para que los brigadistas trabajen más cómodos.

El impacto de los incendios no se limita a Epuyén. El fuego también afectó a otras localidades de la Comarca Andina, como El Hoyo, El Maitén y Cholila. Contreras recordó que la investigación sobre el origen de los focos ígneos continúa en curso y si bien aún no se determinó la causa, el fiscal a cargo del caso informó avances en la pesquisa sobre posibles acelerantes, por lo que se espera identificar a los responsables.

Las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa también sufren consecuencias por los incendios forestales. En este contexto, se declaró la emergencia ígnea a nivel nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según el decreto 80/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida responde a las “condiciones hidrometeorológicas adversas” que enfrenta la región, caracterizadas por una sequía persistente, actividad eléctrica y temperaturas superiores al promedio histórico.

