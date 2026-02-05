YPF autorizó al Citi a buscar compradores para su participación del 70% en Metrogas y busca recaudar más de u$s700 millones con la operación. "Tras la revisión tarifaria y la baja del riesgo país, la distribuidora presenta un panorama financiero fortalecido para potenciales inversores", aseguran fuentes entendidas en la operación.
Oficial: YPF lanzó el proceso para vender Metrogas
La petrolera inicio el proceso de busca de compradores. Tiene el 70% de la compañía de la empresa de gas.
Noticia en desarrollo.-
