De cuánto es la fortuna de Bad Bunny, el latino que hará historia en el Superbowl + Seguir en









Uno de los artistas más escuchados del mundo. El patrimonio millonario top 1 de la industria musical latinoamericana.

Es uno de los artistas más escuchados en todo el mundo. Imagen: Getty

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de la última década, conocido por su música que trasciende géneros y fronteras. Con millones de reproducciones, una gran fortuna y una presencia cultural global, se perfila como un protagonista histórico del espectáculo que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su alcance no solo se mide en cifras de audiencia: Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, ha roto barreras para la música en español y consolidado una carrera que combina éxito comercial, impacto cultural y afirmación de su identidad latina en escenarios internacionales.

Bad Bunny El artista es uno de los más escuchados en todo el mundo y tiene un patrimonio de millones de dólares. Imagen: Amy Sussman/BBMA2020 La historia de Bad Bunny Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico, y comenzó su carrera subiendo canciones a plataformas digitales desde su isla natal. Su estilo singular, mezcla de reggaetón, trap latino y otros ritmos urbanos, lo llevó a captar la atención mundial y a firmar con sellos importantes a partir de 2016.

Su ascenso fue meteórico: con álbumes como Un Verano Sin Ti, que debutó en la cima del Billboard 200 y se convirtió en uno de los discos más escuchados globalmente, Bad Bunny consolidó su posición como estrella internacional.

En 2025 lanzó su álbum Debí Tirar Más Fotos, que no solo reafirmó su versatilidad artística, sino que marcó un hito al ganar el premio Album of the Year en los Grammy 2026, siendo el primer trabajo completamente en español en lograr ese reconocimiento.

De cuánto es el patrimonio de Bad Bunny Según los portales especializados de economía y finanzas, el patrimonio neto de Bad Bunny está estimado en 100 millones de dólares a comienzos de 2026, resultado de sus ingresos por streaming, ventas, giras y otros proyectos dentro del entretenimiento. Esa cifra refleja tanto su éxito musical como su impacto global: giras multitudinarias, contratos con marcas y diversas inversiones consolidan a Bad Bunny como uno de los artistas latinos con mayor proyección económica en la industria.

Temas Millones