Cuenta DNI oficializó los descuentos de enero 2026 y hay promociones exclusivas para el verano

La app del Banco Provincia suma rebajas en gastronomía, balnearios, supermercados y comercios de cercanía.

Durante enero 2026, podés obtener hasta 25% de ahorro en comercios de gastronomía todos los sábados y domingos.

Con la llegada del verano 2026 y el inicio de un nuevo año, Cuenta DNI se convirtió en una herramienta práctica, ágil y segura para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en comercios de todo tipo, tanto en los principales destinos turísticos como en las ciudades de la provincia.

Durante enero 2026, la app trae promociones especiales en balnearios y locales adheridos, con presencia de marcas muy asociadas a la temporada de vacaciones y a las salidas en familia o con amigos. ¡Descubrilos!

cuenta dni Cuenta DNI en enero 2026: todos los descuentos Marcas destacadas del verano : obtené un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por firma. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

: obtené un todos los días, con un tope de reintegro de por semana por firma. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. FULL YPF : aprovechá hasta 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana. Tené en cuenta que la promoción no aplica para la compra de combustibles .

: aprovechá hasta todos los en locales de Full YPF adheridos. El tope de reintegro es de por semana. Tené en cuenta que la promoción . Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías) : 20% de descuento todos los viernes . El tope de reintegro es de $5.000 por jornada, que se alcanza con $25.000 en consumos.

(incluye : todos los . El tope de reintegro es de por jornada, que se alcanza con $25.000 en consumos. Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Para conocer el listado completo de firmas adheridas y sus respectivos reintegros, visitá el sitio web oficial de Cuenta DNI.

: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Para conocer el listado completo de firmas adheridas y sus respectivos reintegros, visitá el oficial de Cuenta DNI. Gastronomía : 25% de ahorro en comercios adheridos todos los sábados y domingos de enero 2026. El tope de reintegro es de $8.000 por persona. Al igual que el anterior, ingresá al sitio web de Cuenta DNI para conocer el listado completo de los locales participantes.

: en comercios adheridos todos los de enero 2026. El tope de reintegro es de por persona. Al igual que el anterior, ingresá al sitio web de Cuenta DNI para conocer el listado completo de los locales participantes. Ferias y mercados bonaerenses : aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.

: aprovechá hasta un todos los días. El tope de reintegro es de por semana. Universidades : obtené hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.

: obtené hasta todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de por semana. Librerías : 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: los en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Las promociones solo aplican a compras realizadas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay.

Así, el ahorro no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, abonen con el código QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de la plataforma.