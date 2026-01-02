Con la llegada del verano 2026 y el inicio de un nuevo año, Cuenta DNI se convirtió en una herramienta práctica, ágil y segura para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en comercios de todo tipo, tanto en los principales destinos turísticos como en las ciudades de la provincia.
Cuenta DNI oficializó los descuentos de enero 2026 y hay promociones exclusivas para el verano
La app del Banco Provincia suma rebajas en gastronomía, balnearios, supermercados y comercios de cercanía.
Durante enero 2026, la app trae promociones especiales en balnearios y locales adheridos, con presencia de marcas muy asociadas a la temporada de vacaciones y a las salidas en familia o con amigos. ¡Descubrilos!
Cuenta DNI en enero 2026: todos los descuentos
- Marcas destacadas del verano: obtené un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por firma. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- FULL YPF: aprovechá hasta 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana. Tené en cuenta que la promoción no aplica para la compra de combustibles.
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento todos los viernes. El tope de reintegro es de $5.000 por jornada, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Para conocer el listado completo de firmas adheridas y sus respectivos reintegros, visitá el sitio web oficial de Cuenta DNI.
- Gastronomía: 25% de ahorro en comercios adheridos todos los sábados y domingos de enero 2026. El tope de reintegro es de $8.000 por persona. Al igual que el anterior, ingresá al sitio web de Cuenta DNI para conocer el listado completo de los locales participantes.
- Ferias y mercados bonaerenses: aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.
- Universidades: obtené hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
Las promociones solo aplican a compras realizadas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay.
Así, el ahorro no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, abonen con el código QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de la plataforma.
