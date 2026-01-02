La actividad industrial cerró 2025 a la baja en la Unión Europea, tras marcar su peor dato en nueve meses + Seguir en









La gran excepción a la tendencia general en el viejo continente fue Francia, con un sector manufacturero en su mejor nivel en 42 meses. Para este año, los expertos auguran una mejora, de la mano del mayor gasto militar y el paquete de estímulos en Alemania.

Pese al panorama negativo, el 2026 augura ser positivo para el bloque europeo. Cortesía de la Unión Europea

A pesar de un breve repunte en indicadores de confianza hacia finales de año, los últimos datos de la Unión Europea reflejan que el sector manufacturero del bloque regional cerró 2025 en recesión, afectado principalmente por la disminución en la demanda, en un año marcado por los conflictos arancelarios con el EEUU de Donald Trump. En este sentido, el índice PMI manufacturero descendió a 48,8 puntos en diciembre, frente a los 49,6 de noviembre, marcando el nivel más bajo desde marzo, según S&P Global.

"La demanda de productos manufacturados de la eurozona se está desacelerando nuevamente. Una disminución significativa de los pedidos, la disminución de los atrasos y la continua reducción de inventarios son los indicadores más evidentes de esto", explicó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

Por ese motivo, argumentó que "no es sorprendente que las empresas sigan recortando personal en este contexto. Las empresas no parecen capaces ni dispuestas a generar impulso para el próximo año, sino que, en cambio, actúan con cautela, lo cual perjudica la economía".

De la Rubia argumentó que el sector manufacturero "ha estado en recesión casi continuamente desde mediados de 2022", año de la invasión rusa a Ucrania, y que el 2025 "se perfilaba como el año en que la economía de este sector podría recuperarse". De hecho, afirmó que "la recesión se alivió considerablemente, pero no logró cambiar a una trayectoria de crecimiento sostenible".

Por ejemplo, los volúmenes de producción industrial en la eurozona disminuyeron en diciembre tras nueve meses consecutivos de crecimiento, producto de una caída acelerada de la entrada de nuevos pedidos. Por otro lado, el deterioro del rendimiento de las ventas —el segundo al hilo— también fue el más pronunciado desde principios de 2025.

Macron La Francia de Emmanuel Macrón mostró resiliencia en su sector industrial. Rendimiento regional y expectativas para 2026 El rendimiento empeoró en 6 de las 8 economías con peso manufacturero de la eurozona. El caso más notable fue el de Alemania, que registró el mayor deterioro de las condiciones del sector desde febrero del año pasado y el peor desempeño de los ocho países de la eurozona analizados. Nuevas lecturas del PMI por debajo de 50,0 en Italia y España también indicaron nuevas presiones provenientes de las regiones del sur del bloque europeo, mientras que las condiciones en Grecia mejoraron a un ritmo ligeramente superior al de noviembre. De todas maneras, la singularidad vino del lado de Francia, la segunda mayor economía de Europa, que también rompió la tendencia a la baja en las lecturas nacionales del PMI manufacturero, alcanzando su índice un máximo de 42 meses, lo que indica la mayor expansión desde junio de 2022. Para 2026, de la Rubia afirmó que "existe la esperanza de que el programa de estímulo económico de Alemania y el aumento del gasto en defensa en toda Europa den un nuevo impulso a la industria". Y agregó que "muchas empresas también lo ven así" debido a que "la confianza en que la producción será mayor dentro de un año que la actual ha vuelto a aumentar desde un nivel ya alto".