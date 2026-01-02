Cuáles fueron los nombres más elegidos en 2025 en la Argentina

La preferencia sigue volcándose a nombres cortos y simples. El ranking se realizó desde las inscripciones realizadas en los registros civiles.

El Renaper publicó el ranking de nombres más utilizados en 2025.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) difundió el listado oficial con los nombres de bebés más elegidos en la Argentina durante 2025 y ratificó una tendencia que se sostuvo en los últimos años, y es la preferencia por nombres cortos , simples y de raíz clásica . En ese marco, Felipe encabezó el ranking masculino , mientras que Olivia volvió a liderar entre los nombres femeninos .

La información surgió de las inscripciones realizadas en los registros civiles de todo el país y mostró continuidad respecto de períodos anteriores.

Desde el organismo señalaron que los nombres más frecuentes compartieron orígenes latinos, griegos y bíblicos , vinculados a valores como la fortaleza , la paz , el esfuerzo y la armonía .

En el ranking femenino, Olivia se mantuvo en el primer lugar por segundo año consecutivo. En la segunda posición apareció Emilia , de raíz latina y asociada al trabajo y el esfuerzo . El tercer puesto correspondió a Isabella , variante de Isabel , de origen hebreo y con una marcada impronta religiosa, cuyo significado es “promesa de Dios” .

El cuarto lugar lo ocupó Catalina , un nombre de origen griego relacionado con la pureza , mientras que el Top 5 se completó con Emma , breve y de raíz germánica, vinculado a la idea de totalidad o universalidad .

Los nombres de varón más elegidos

Entre los varones, Felipe fue el nombre más registrado en 2025. De origen griego, su significado,—“amante de los caballos”, se asoció históricamente con la nobleza y el liderazgo.

En el segundo lugar se ubicó Mateo, de raíz hebrea y significado “don de Dios”. El tercer puesto quedó para Bautista, un nombre con fuerte referencia religiosa cuyo sentido es “el que purifica”.

Gemelos bebés.jpg El nombre de varón más elegido es Felipe. Archivo

Más abajo en el ranking apareció Valentino, en el cuarto lugar, relacionado con la valentía y la fortaleza. El Top 5 masculino se completó con Benjamín, un clásico de origen hebreo que significa “el hijo más amado” y que mantuvo su vigencia año tras año.

Según el Renaper, la elección de nombres breves y tradicionales no solo caracterizó a 2025, sino que también se perfiló como una tendencia en continuidad para 2026.

Desde el organismo explicaron que esta preferencia estuvo impulsada por la búsqueda de opciones fáciles de pronunciar, claras y con una fuerte carga simbólica, tanto cultural como emocional.