Verano 2026 en la provincia de Buenos Aires: expectativas moderadas, consumo cuidado y una fuerte apuesta a la cercanía

Intendentes y funcionarios turísticos de la costa y el interior bonaerense anticipan cómo se perfila la temporada. Coinciden en que habrá movimiento, pero con estadías más cortas y gastos medidos. Playas, sierras, eventos, gastronomía y promociones, las claves para atraer visitantes antes de enero.

Con enero a punto de comenzar, los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires afinan los últimos detalles para recibir a los visitantes en una temporada estival atravesada por un denominador común: habrá turismo, pero con decisiones más cautelosas, estadías más cortas y un consumo moderado .

Así lo reflejan en declaraciones a Ámbito intendentes y funcionarios municipales de la costa y el interior bonaerense, que apuestan a la cercanía, la diversidad de propuestas y los beneficios para sostener el movimiento en el verano. Desde los clásicos balnearios atlánticos hasta los destinos serranos, el diagnóstico es compartido: el contexto económico, el dólar barato y la ausencia de políticas nacionales de estímulo condicionan , pero no frenan del todo las ganas de viajar.

En el Partido de la Costa, uno de los distritos con mayor afluencia turística del país, la preparación comenzó con meses de anticipación. El intendente Juan de Jesús remarca que el trabajo fue integral y anticipado: “Como cada año, nos preparamos con tiempo y con una planificación integral. Desde octubre venimos trabajando en tareas de mantenimiento, mejoras y obras en bajadas a playa, costaneras, centros comerciales y en los principales espacios públicos de interés turístico ”.

El jefe comunal subraya que el objetivo es claro: “Que quienes nos visitan encuentren un Partido de la Costa cuidado, ordenado y listo para disfrutar” . En ese marco, detalló el refuerzo de servicios municipales y el despliegue del operativo de playa: “Pusimos en marcha el operativo de playa más grande del país, con más de 600 guardavidas distribuidos a lo largo de nuestros 96 kilómetros de costa porque queremos que se sientan seguros, que puedan descansar y disfrutar con tranquilidad de nuestras playas, de los bosques, de las dunas y de cada uno de los espacios públicos que forman parte de nuestro paisaje natural".

A nivel promocional, la estrategia fue sostenida durante todo el año, con presencia en ferias, acciones en el AMBA y convenios con el sector privado para romper la estacionalidad. No obstante, De Jesús reconoce que "el contexto económico no es sencillo" e impacta en el turismo: “Los datos del año muestran una caída promedio del 14% en los arribos durante los fines de semana largos, aunque tuvimos un repunte muy importante en noviembre” . Aun así, destacó que diciembre cerró con más de 500 mil turistas, lo que nos genera entusiasmo, pero también somos realistas: el consumo sigue siendo moderado y las estadías son más cortas".

"Creemos que será una temporada similar a la del verano anterior, buena a regular", sostiene y afirma que “nunca es una mala temporada para La Costa, porque desde que llega el primer turista se pone en marcha el trabajo, el comercio, los servicios y la economía local”.

El jefe comunal plantea que el Partido de La Costa "es un destino familiar, inclusivo y diverso, y eso se refleja en cada propuesta". Sobre la oferta, resalta que “presentamos una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas en todas las localidades, con un fuerte protagonismo de artistas y productores locales”.

De Jesús también comenta que habrá espectáculos de danza y teatro, circo y humor, propuestas relacionadas con la historia y la naturaleza con visitas guiadas, ferias productivas y artesanales, nueve parques temáticos para toda la familia, torneos deportivos, desfiles, shows al aire libre y una destacada cartelera teatral.

En paralelo, el municipio impulsa medidas para sostener el consumo en un contexto adverso. “Venimos trabajando junto al sector privado en una fuerte campaña de preventa, con valores similares a los del verano anterior en carpas y alojamiento, para incentivar la decisión anticipada de viaje”, explica De Jesús. A eso se suma el acompañamiento a las herramientas del Banco Provincia, “con la instalación de nuevos cajeros automáticos y la promoción de beneficios como Cuenta DNI, descuentos, cuotas con tarjeta de crédito y promociones que impactan directamente en el consumo en comercios, paradores y restaurantes”.

En cuanto a las proyecciones, el intendente detalla que “hicimos un primer sondeo para el primer fin de semana de enero y estamos en torno al 60% de ocupación”, un nivel que considera “razonable en este contexto, teniendo en cuenta que todavía hay un porcentaje importante de reservas de último momento”. Advierte además que “las estadías son más cortas, con mayor movimiento los fines de semana y una baja durante la semana”, y estima “con cautela, un promedio del 60% de ocupación durante enero”.

Sobre febrero, reconoce algunos desafíos: “La fecha anticipada del carnaval y el inicio temprano de clases en varias provincias impactan en la planificación”, aunque aclara que “seguimos trabajando para sostener el movimiento turístico durante todo el verano”.

Con todo, admite que “la situación cambiaria siempre tiene impacto”, pero asegura que “muchas veces logramos amortiguarlo porque somos el destino de playa más cercano al Área Metropolitana de Buenos Aires y contamos con una amplia variedad de propuestas de alojamiento, gastronomía y actividades para distintos presupuestos”. Para De Jesús, “donde más se siente el dólar barato es en el esfuerzo del sector privado para sostener tarifas competitivas”, por lo que destaca “un diálogo permanente con prestadores y políticas públicas que permitan sostener el desarrollo del turismo y el trabajo local”.

“Es una realidad que la Argentina hoy compite en desventaja frente a destinos del exterior, y La Costa no es ajena a esa situación. Aun así, seguimos apostando a un turismo nacional fuerte, accesible y de calidad”, concluye.

Mar del Plata Mar del Plata, un clásico de la Costa Atlántica.

Mar del Plata: eventos, gastronomía y una ciudad activa todo el año

En Mar del Plata, la vicepresidenta del ente de Turismo y Cultura, Johana Panebianco, se muestra confiada de cara al arranque de la temporada estival. “Estamos preparados con una batería de oferta cultural y recreativa que hace que en la ciudad siempre haya algo para hacer, cualquier día del año”, afirma, y remarca que esa es la base de la estrategia turística local. “De eso se trata: de estar preparados para atraer y recibir turismo, generando experiencias únicas y consolidándonos como un polo de eventos culturales y deportivos internacionales”.

Johana Panebianco.jfif La vicepresidenta del ente de Turismo y Cultura de Mar del Plata, Johana Panebianco

Panebianco destaca además el posicionamiento que logró la ciudad en el escenario turístico nacional e internacional. “Lideramos las búsquedas en los buscadores, compitiendo incluso con ciudades extranjeras”, subraya, y señala que ese interés sostenido responde a una oferta que se renueva de manera permanente y que no se limita solo a los meses de verano.

La funcionaria pone el acento en la diversidad de propuestas como uno de los principales diferenciales del destino. “Mar del Plata tiene propuestas todo el año y por eso nos estamos consolidando como un destino de 12 meses. No solo tenemos costa y mar: también sierra, deportes al aire libre, parques, una cartelera teatral de las más heterogéneas y una de las mejores plazas gastronómicas del país”, enumera. En esa línea, remarca que la ciudad también recuperó una nocturnidad activa y cuidada: “Eso hizo que recuperemos al público joven, con recitales y espectáculos para todas las edades, desde K-pop hasta Divididos, y desde DJs internacionales hasta La Mágica o LuckRa”.

Señala, además, que a esa oferta se suma una fuerte apuesta del sector privado. “Conviven todas las ofertas de privados que apuestan por la ciudad”, asegura, y destaca el movimiento constante en los espacios culturales municipales. “Nuestros espacios culturales tienen una grilla llena de eventos. Para los más chicos, por ejemplo, está el Festival Batata en Villa Mitre, que convive con muestras inmersivas como LOVEUP y Mirando Mundos, pensadas para quienes buscan experiencias instagrameables”, detalla.

En cuanto a los números recientes, la vicepresidenta del ente turístico recuerda que “en el último fin de semana largo de noviembre tuvimos 158 mil visitantes, un récord histórico”, un dato que refuerza el optimismo de cara al verano. Para el cambio de año, anticipa que “la hotelería ronda hoy el 60% de ocupación, a lo que se suma el crecimiento sostenido del alojamiento extrahotelero”, y asegura: “Entendemos que va a ser un muy buen inicio de año”.

Consultada por el impacto del dólar barato en la actividad, Panebianco relativiza su efecto en el caso marplatense. “Mar del Plata es una ciudad que compite por su oferta”, afirma, y agrega: “Nos preparamos para eso, ofreciendo atracciones para toda la familia y para todos los bolsillos”. En ese sentido, vuelve a poner como ejemplo el último fin de semana largo de noviembre, cuando la ciudad alcanzó un nivel récord de visitantes.

Respecto a las políticas públicas para estimular el consumo, la funcionaria explica que el enfoque del municipio apunta a generar previsibilidad. “Trabajamos poniendo reglas claras y haciéndolas cumplir para que al privado le convenga invertir”, sostiene. Y completa: “A mayor inversión, mayor oferta para el turista y también para el marplatense. Nuestro rol como Estado es acompañar al sector privado”.

Pinamar: reservas en alza, servicios premium y una agenda de playa y cultura

Pinamar encara la temporada de verano con expectativas altas y señales concretas de recuperación. Desde el municipio aseguran que las reservas anticipadas marcan un escenario favorable de cara a enero de 2026. “Estamos observando un notable aumento en las reservas para enero, lo cual nos llena de expectativas”, destaca el intendente Juan Ibarguren y anticipa que “estamos convencidos de que será una temporada superior a la anterior, generando aún más actividad económica para nuestra ciudad”.

El distrito, que incluye a Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, vuelve a posicionarse como una de las opciones preferidas de la costa bonaerense. “Pinamar es una elección elegida por cientos de miles de argentinos que desean crear recuerdos inolvidables en familia”, señala y subraya que el destino logra combinar distintos perfiles de público: “Los jóvenes pueden divertirse en un entorno seguro, con servicios de alta calidad, mientras disfrutan de un paisaje único de bosques y amplias playas”.

Juan Ibarguren Pinamar se prepara para una nueva temporada de verano.

Para este verano, la apuesta se apoya en una oferta renovada y diversificada, con fuerte presencia de propuestas gastronómicas y culturales. “Incorporamos nuevas opciones gastronómicas y culturales”, explica el jefe comunal y enumera algunos de los nuevos espacios que se suman al circuito: cafés de especialidad como Bobs Café y Carpa Café, además de restaurantes de alta cocina como Gagiro y Demuru, en Pinamar Norte, y El Secreto, en Cariló. A eso se suma una agenda cultural y deportiva pensada para todos los públicos. “Ofrecemos una programación variada de entretenimiento para toda la familia y para todo tipo de público”, destacan, y aclaran que toda la información se encuentra centralizada en agenda.pinamar.gob.ar.

En un contexto económico desafiante para el turismo interno, desde Pinamar consideran que la coyuntura cambiaria juega a favor del destino. “La situación actual del dólar nos convierte en un destino aún más competitivo en comparación con opciones internacionales”, afirma el intendente. Sin embargo, pone el foco en un diferencial clave: “La calidad del servicio que ofrecemos en Pinamar es única”.

Ese diferencial se expresa, sobre todo, en la propuesta de los balnearios. “Nuestros balnearios brindan servicios de sombra excepcionales y una oferta de actividades gratuitas para toda la familia”, remarca y detalla que los prestadores ofrecen desde clases deportivas, yoga y masajes, hasta eventos con chefs o músicos de primer nivel, sin costo adicional para quienes visitan el parador. “En ningún país de la región se encuentra tanta diversidad y calidad de actividades gratuitas en balnearios como las que ofrecen nuestros prestadores”, asegura.

pinamar2.png El entorno pinamarense combina bosques y playas.

Desde el Municipio, el trabajo para sostener el movimiento turístico se apoya en una articulación permanente con el sector privado. “Junto a los prestadores locales promovemos distintos beneficios para incentivar el consumo en paradores y restaurantes”, explica Ibarguren y menciona descuentos y promociones especiales para pagos con tarjetas, además de tarifas reducidas para quienes realicen reservas con anticipación. Estas herramientas buscan estimular la demanda y sostener el nivel de consumo durante toda la temporada.

“Gracias a estas iniciativas, estimamos que esta temporada será aún mejor que la anterior”, confía y concluye que el objetivo es consolidar a Pinamar como un destino que combine naturaleza, servicios de calidad, gastronomía y una agenda cultural activa, capaz de atraer tanto al turismo familiar como a los visitantes que buscan propuestas premium en la costa bonaerense.

Villa Gesell: consumo más bajo y precios competitivos

Villa Gesell se prepara para afrontar el verano con un trabajo articulado entre el sector público y privado, en un contexto económico que obliga a afinar estrategias para sostener la competitividad. El intendente Gustavo Barrera asegura que el distrito llega al inicio de la temporada con planificación y diálogo permanente con los prestadores. “Nos estamos preparando bien desde lo público y lo privado, manteniendo la ciudad y hablando con diferentes prestadores para que Gesell tenga precios competitivos”, señala.

El jefe comunal destaca además el posicionamiento del destino en el mercado turístico. “Somos el segundo municipio más buscado en Booking y en otros buscadores”, remarca, y anticipa un escenario moderado para los próximos meses: “Estamos esperando una temporada que será de regular a buena, dependiendo del clima”.

Villa Gesell gastronomía Villa Gesell, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.

Barrera no elude el impacto del contexto económico sobre el turismo. “Como ocurre en el resto del país, vamos a tener problemas en el tema del consumo, que ha bajado en general, y la temporada no va a ser la excepción”, advierte. En ese sentido, estima que “el consumo va a bajar entre un 15 y un 20 por ciento respecto del año pasado” y describe un comportamiento más cauteloso por parte de los visitantes: “La gente se cuida a la hora de ir a tomar un café, comprar alfajores o hacer un regalo”.

Para sostener la actividad, el municipio trabaja junto al sector privado en el diseño de herramientas que permitan amortiguar ese escenario. “Para poder tener precios competitivos, hemos hablado con prestadores y empresarios”, explica Barrera, y destaca el acompañamiento del Banco Provincia a través de promociones en gastronomía y hotelería. Aun así, reconoce que el tipo de cambio juega en contra: “Tenemos un dólar barato que no nos favorece y nos quita competitividad, pero en ese marco vamos a enfrentar la temporada de la mejor manera”.

Gustavo Barrera.jpg Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell.

La fortaleza de Villa Gesell, según el intendente, está en la diversidad de su propuesta y en la identidad del destino. “Gesell está compuesta por las localidades de Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul y Villa Gesell sur, centro y norte”, enumera, y resalta sus principales atractivos: “Playas, bosques, 5.700 hectáreas en estado natural, el Faro Querandí, gastronomía, paradores ReCreo, espectáculos gratuitos, muchos bares y pubs, mucha diversión”.

En ese marco, Barrera subraya que el distrito ofrece opciones para distintos bolsillos. “Hay balnearios para todos los valores y un abanico de opciones muy interesante”, afirma, y define el perfil del destino con una frase que se repite entre quienes lo eligen: “Villa Gesell es el balneario que se recomienda de amigo a amigo”.

las-gaviotas-es-un-lugar-tranquilo-y-relajado-foto-municipalidad-de-villa-gesell-T7AT7JK7HRET7H7DM63I5G2Z5Q Las Gaviotas, un lugar para el relax en el Partido de Villa Gesell.

Por último, el intendente vuelve a marcar una diferencia con otros momentos recientes de la actividad turística. “Les pedimos al gobierno nacional que acompañe a los municipios en el turismo, pero no está dispuesto a aportar nada. Nunca tuvimos respuesta”, cuestiona. En contraste, recuerda el impacto de políticas anteriores: “En la época de la pandemia, el gobierno nacional nos ayudó con el Previaje y fue la mejor temporada que tuvimos, con más del 90% de ocupación”. Hoy, advierte, “no hay ningún programa que colabore con el turismo local”.

Con ese diagnóstico, Villa Gesell encara el verano apoyándose en su identidad, su diversidad natural y cultural y el trabajo conjunto con el sector privado para sostener el movimiento turístico en un escenario desafiante.

General Alvarado: recambio constante y perfil familiar

En el partido de General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, el intendente Sebastián Ianantuony describe un escenario estival con características similares al del verano pasado. “Nos preparamos para una temporada con perspectivas similares a la 24/25”, señala, y precisa el origen del turismo que suele llegar al distrito: “En enero recibimos mayormente visitantes del Gran Buenos Aires y de Santa Fe”.

Según el jefe comunal, el comportamiento del turismo muestra algunas particularidades que se consolidaron en los últimos años. “Para enero y febrero se ha notado un incremento de veraneantes provenientes de toda la provincia de Buenos Aires”, explica, y agrega que “las estadías son en su mayoría de entre 4 y 7 días, lo que genera mucho recambio”. En ese contexto, advierte que una de las principales incógnitas de la temporada es el nivel de consumo promedio.

Sebastián Ianantuony.joeg El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

Ianantuony remarca que tanto Miramar como la villa balnearia de Mar del Sur sostienen un perfil claramente familiar. “Son destinos que se caracterizan por un ambiente tranquilo y familiar”, afirma, y detalla que desde el Municipio se trabaja para reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento turístico de la temporada alta con propuestas culturales, recreativas y deportivas. “Acompañamos la temporada con actividades y con el trabajo conjunto del Gobierno provincial”, puntualiza.

La apuesta del distrito se apoya también en una agenda activa de eventos y en la promoción de la producción local. “Desde el área de Turismo se gestionan e impulsan eventos recreativos, culturales y deportivos convocantes”, explica el intendente, y destaca el rol de las ferias productivas y de la gastronomía como parte central de la experiencia turística. En ese sentido, subraya que se promocionan especialmente “los servicios gastronómicos locales, mostrando las especialidades de cada establecimiento y priorizando aquellos que utilizan ingredientes de producción local y de la región”.

La estrategia de difusión se apoya además en herramientas digitales. “Difundimos en redes los principales atractivos del distrito, las ferias productivas y la oferta gastronómica, y también centralizamos toda la información en la web www.miramar.tur.ar, donde los visitantes pueden consultar la agenda recreativa y cultural, la oferta de alojamiento y los balnearios”, detalla Ianantuony.

Uno de los puntos destacados de esta temporada es la continuidad de propuestas provinciales en las playas del distrito. “Por segundo año consecutivo fuimos elegidos para emplazar uno de los paradores ReCreo de la provincia de Buenos Aires en nuestras playas del sector centro”, resalta el intendente. A eso se suman otras iniciativas conjuntas entre Provincia y Municipio, que incluyen “playas deportivas, actividades en el Polideportivo, funciones todos los días en el Teatro Municipal y propuestas culturales y recreativas en los principales espacios públicos de la ciudad”.

En cuanto al contexto económico, Ianantuony reconoce que “el dólar barato afecta a la industria turística en general de nuestro país” y aclara que General Alvarado no escapa a esa realidad. “Tampoco se aprecian políticas desde el Estado nacional que amortigüen o impulsen una industria que da trabajo a muchísimos argentinos y podría generar mayores ingresos para muchos hogares, motorizando además el consumo”, plantea.

Miramar.jpg Playas en Miramar.

Frente a ese escenario, el intendente destaca el trabajo articulado entre el Municipio y el sector privado. “Desde distintas áreas trabajamos en conjunto con los prestadores”, explica, y detalla que la oficina de Empleo “genera una bolsa de trabajo que conecta a empresarios con trabajadores calificados según la demanda de la temporada”. Además, desde el área de Producción se acompañan “líneas crediticias de orden provincial”, mientras que Turismo “fomenta y publicita las propuestas del sector privado, entre las que se destacan ofertas gastronómicas de excelente nivel y precios competitivos”.

“Buscamos generar una propuesta variada que acompañe el esfuerzo que realiza el sector privado”, concluye Ianantuony, y sostiene que ese trabajo conjunto es clave para sostener el perfil familiar del destino y el movimiento turístico durante todo el verano.

Tornquist: naturaleza, escapadas y turismo activo

El partido de Tornquist, ubicado a 75 kilómetros de Bahía Blanca, integra la Comarca Serrana y tiene en Sierra de la Ventana a su principal carta turística. Atravesado por el cordón de las Sierras de Ventania, el distrito combina cerros, valles, bosques y vertientes de agua que sostienen una propuesta turística ligada al contacto con la naturaleza durante todo el año. En ese marco, la intendenta Estefanía Bordoni reconoce que la temporada se presenta desafiante, aunque asegura que el municipio llega preparado.

“El escenario para el sector es complejo, con una evidente crisis en el consumo que afecta claramente a la actividad”, advierte Bordoni, y agrega que esa situación “nos motivó a planificar cuidadosamente las acciones para prepararnos para la temporada estival”. Frente a ese contexto, el municipio reforzó su estrategia de promoción: “Estuvimos presentes en ferias y eventos de manera calibrada a nivel nacional, provincial y regional, y potenciamos nuestra presencia en redes con nuestro equipo técnico”.

Estefanía Bordoni Estefanía Bordoni, intendenta de Tornquist.

La jefa comunal destaca además el fortalecimiento del trabajo conjunto con el sector privado. “Consolidamos el trabajo institucional en el Ente Mixto, un espacio formal de diálogo y gestión integrado por el sector público y privado, que cumple un rol fundamental de participación y compromiso con el desarrollo local y turístico”, señala. En ese marco, asegura que, pese a las dificultades, “somos optimistas frente a la temporada porque confiamos en la diversidad y solidez de nuestra propuesta turística”.

Para este verano, Tornquist diseñó una agenda integral que pone en valor sus principales atractivos naturales, culturales y recreativos. “La propuesta incluye actividades culturales, recreativas, eventos al aire libre, opciones gastronómicas y experiencias de turismo activo”, enumera Bordoni. Entre las actividades más convocantes se destacan “numerosos espacios para trekking, excursiones 4x4, cabalgatas, visitas a sitios históricos y arquitectónicos, astroturismo y recorridos por áreas protegidas tanto públicas como privadas”.

Hotel Provincial Sierra de la Ventana El Hotel Provincial de Sierra de la Ventana.

El distrito suma además una fuerte identidad productiva. “Contamos con lugares de producción de agroalimentos de alta calidad como bodegas, queserías, olivares, productores de alfajores y chocolate”, destaca la intendenta, y agrega que también se promueven “circuitos de talleres artesanales, ferias y propuestas culturales en las distintas localidades”. El objetivo, subraya, es “ofrecer opciones diversas para distintos perfiles de visitantes, fomentar estadías más prolongadas y promover un turismo equilibrado en todo el distrito, cuidando los recursos naturales y fortaleciendo el desarrollo local”.

En cuanto al impacto del contexto cambiario, Bordoni admite que “el tipo de cambio impacta en la actividad, dado que para un sector del público resulta muy favorable viajar al exterior”. En ese sentido, señala que “los datos recientes sobre el aumento del turismo emisivo son elocuentes y preocupantes”. Sin embargo, remarca que “en la Comarca Turística de Sierra de la Ventana seguimos siendo muy competitivos”.

Frente a esta coyuntura, la intendenta asegura que Tornquist se apoya en atributos altamente valorados por los visitantes. “Nuestra propuesta se basa en la proximidad con la naturaleza, la tranquilidad, la seguridad y la calidad de los servicios”, afirma, y agrega que “observamos que hoy el público opta por escapadas cortas y con mayor recurrencia, una conducta que para nosotros representa una oportunidad clara”.

Tornquist.jpg La apuesta por la naturaleza, uno de los activos de Tornquist. Municipio de Tornquist

Para estimular el consumo y acompañar al sector privado, el municipio puso en marcha políticas específicas. Bordoni destaca el lanzamiento del programa municipal Verano en la Comarca, al que define como “una herramienta central para promocionar a los prestadores adheridos y ofrecer beneficios durante la temporada”. A través de este programa, explica, “los turistas acceden a una vouchera de descuentos que pueden utilizar durante su estadía, incentivando el consumo dentro del distrito”.

A su vez, el municipio articula acciones con el Banco Provincia para facilitar el acceso al consumo. “Trabajamos para que los comercios y prestadores puedan ofrecer pagos en 4 y 6 cuotas sin interés con tarjetas del banco, y líneas de financiamiento de hasta dos millones de pesos a través de Cuenta DNI destinadas al pago de servicios turísticos”, detalla la intendenta. Estas medidas, concluye, “buscan estimular el gasto en el destino, ampliar la demanda y fortalecer la economía local durante la temporada estival”.

Tandil: escapadas cortas, naturaleza y experiencias diferenciales

Tandil se consolida como uno de los principales destinos turísticos del interior bonaerense, con una propuesta que combina sierras, naturaleza, patrimonio histórico y una oferta gastronómica reconocida a nivel nacional. En un contexto de cambios en la forma de viajar, el secretario de Desarrollo Productivo, Diego Martín, describe un escenario marcado por decisiones más cautelosas y estadías más breves. “Observamos un cambio marcado en la modalidad de vacacionar, vinculado a un contexto de época donde se modificaron los hábitos de consumo y la forma de tomar decisiones de viaje”, explica.

Según el funcionario, hoy existe “un mayor acceso a la información y una planificación más precisa”, lo que se traduce en viajes que se definen “cada vez más cerca de la fecha, evaluando variables como precios, clima y disponibilidad”. Este comportamiento, aclara, “se da a nivel nacional y también a nivel global, y Tandil no es la excepción”. En ese marco, las expectativas para el verano están puestas en “un movimiento sostenido, con mayor rotación de visitantes y estadías más cortas”.

Tandil Las sierras de Tandil, uno de los grandes atractivos bonaerenses.

La preparación para la temporada se apoya en un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Martín destaca el rol del Instituto Mixto de Turismo, un ámbito clave para la planificación estratégica del destino. “Es un espacio donde analizamos escenarios y tomamos decisiones para posicionar, comunicar y fortalecer la marca Tandil, además de mejorar y diversificar la propuesta turística”, señala. El objetivo, agrega, es “consolidar al destino como una opción competitiva de cercanía, con experiencias de calidad durante todo el año”.

Para este verano, Tandil presenta una oferta amplia y diversa, pensada especialmente para el turismo de escapadas. “Somos un destino ideal para viajes cortos, que combina naturaleza, actividades al aire libre y gastronomía regional”, afirma Martín. Entre los principales atractivos menciona “senderos serranos, trekking, cabalgatas guiadas, recorridos por el Lago del Fuerte, el Parque Independencia, la Piedra Movediza y circuitos gastronómicos que ponen en valor los productos locales”.

A estas propuestas tradicionales se suman experiencias diferenciales que buscan aportar valor agregado. “Estamos desarrollando caminatas nocturnas que invitan a recorrer los cerros bajo la luna, combinando senderismo de baja intensidad, historia, relatos y paisajes”, detalla el secretario, y agrega que “en algunas ocasiones se incorporan cierres gastronómicos que destacan los sabores típicos de la ciudad”. Se trata, remarca, de “experiencias pensadas para todo público, realizadas con guías habilitados, que aportan singularidad a la oferta turística”.

tandil.jpg Tandil se alista para la temporada de verano 2026.

En relación al contexto económico, Martín advierte que el comportamiento del turismo “no responde a una sola variable, sino a un conjunto de factores”. Sin embargo, identifica un eje central: “El principal condicionante sigue siendo el ingreso disponible de las familias y el costo de vida general”. Esto se refleja en visitantes que “continúan viajando, pero lo hacen con mayor cautela, ajustando la cantidad de noches, priorizando experiencias y administrando el consumo”.

En ese escenario, el funcionario sostiene que Tandil mantiene una ventaja competitiva. “Resulta un destino atractivo por su perfil de cercanía, con servicios, naturaleza y gastronomía que no requieren grandes traslados ni gastos adicionales”, subraya.

Desde el municipio, asegura, se impulsan políticas para acompañar al sector y fomentar el consumo local. “Trabajamos con acciones de promoción, planificación conjunta de eventos, fortalecimiento de la agenda de actividades y articulación permanente con prestadores, restaurantes y emprendimientos gastronómicos”, enumera. El foco, concluye, está puesto en “sostener una oferta atractiva, con precios equilibrados y propuestas que respondan a las nuevas demandas del visitante”.

Con este enfoque, Tandil se posiciona como un destino flexible y adaptable a los nuevos hábitos del turismo, combinando naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias que generan valor y diferencian su propuesta dentro de la provincia de Buenos Aires.

Necochea: eventos, cercanía y precios accesibles

Necochea es uno de los destinos históricos de la costa atlántica bonaerense, con una propuesta turística anclada en sus extensas playas, el Parque Miguel Lillo y una oferta recreativa orientada al turismo familiar. El distrito, que incluye también a Quequén, combina sol y playa con espacios naturales, gastronomía y una agenda de eventos que se intensifica durante el verano. De cara a la temporada, el secretario de Turismo local, Matías Sierra, se muestra confiado.

“Siempre cuando se inicia la temporada somos optimistas. Creo que la temporada va a ser buena, positiva, incluso un poco mejor que la de 2025”, afirma Sierra. No obstante, reconoce cambios en los hábitos de viaje: “Las estadías se acortaron en toda la costa. En 2019 eran de siete días y hoy están en un promedio de cuatro”. En ese contexto, subraya la importancia del turismo de cercanía: “Trabajamos mucho con el visitante que llega desde localidades próximas. Se perdió parte del turismo que venía desde Cuyo o Neuquén, pero creció fuerte el de cercanía”.

Las playas de Necochea.jpg Necochea es escenario de algunas de las playas más grandes del país.

El funcionario explica que el costo del traslado es hoy una variable determinante. “Sabemos cuáles son las reglas de juego: para la gente el costo de moverse es muy alto en comparación con años anteriores”, señala. Aun así, remarca que el distrito llega preparado: “Nos preparamos bien, somos positivos. Estamos terminando nuevas bajadas inclusivas, con los balnearios ya instalados y la gastronomía funcionando a pleno”. En ese sentido, destaca que “el último fin de semana estuvo lleno de turistas, con un clima que acompañó”.

En materia de propuestas, Sierra pone el foco en la agenda de eventos impulsada desde el municipio durante la temporada alta. “Trabajamos fuerte con los eventos que organiza la Municipalidad”, indica, y detalla que “el segundo fin de semana de enero se realizará la tradicional Feria de las Colectividades, donde participan 15 colectividades con su oferta gastronómica durante tres días”. A eso se suman, hacia fines de enero, “un festival infantil, la Fiesta de los Pescadores y el Carnaval de Máscaras” y también se presentarán Karina, la princesita y No te va a gustar.

La oferta se completa con actividades orientadas al público joven. “Hay muchos eventos privados en balnearios y paradores, y desde el Estado acompañamos para que puedan desarrollarse propuestas con DJs, artistas y músicos conocidos”, explica Sierra. Según el funcionario, “vienen muchas parejas jóvenes y grupos de amigos que buscan salida nocturna, pero también valoran la tranquilidad de Necochea y Quequén”.

necochea.jpg Necochea ofrece distintas propuestas, con precios accesibles.

Desde el inicio de la gestión, el municipio también puso el acento en la mejora de los servicios turísticos. “Trabajamos en nuevas licitaciones de concesiones porque creemos que el servicio es clave para un turismo sustentable, con calidad, que haga que el visitante nos elija todos los años”, sostiene Sierra. En ese marco, destaca que “Quequén creció enormemente en los últimos años en desarrollos inmobiliarios de primer nivel, algo que nos llena de orgullo”.

Consultado por el impacto del contexto cambiario, el secretario de Turismo es claro: “Un dólar apreciado siempre afecta al turismo, como a otras industrias”. Sin embargo, remarca que el distrito busca capitalizar oportunidades: “No hay que dejar pasar la temporada. Tenemos un diálogo muy fluido durante todo el año con los prestadores para sostener precios competitivos”. Y concluye: “Necochea y Quequén siguen siendo destinos accesibles, pensados para que la gente pueda llegar y disfrutar”.

De norte a sur de la provincia de Buenos Aires, los destinos turísticos coinciden en un diagnóstico común: habrá temporada, pero con consumo más medido. Con estadías más cortas, decisiones de último momento y un fuerte peso del turismo de cercanía, los municipios apuestan a eventos, promociones, acuerdos con el sector privado y políticas locales para sostener la actividad y el empleo en un contexto económico desafiante.