Argentina consume menos energía: cae la demanda residencial, comercial e industrial

El consumo de energía eléctrica cayó 3,2% interanual en noviembre de 2025 y alcanzó el nivel más bajo para ese mes desde 2021. Menores temperaturas y una demanda en retroceso. Se confirma tendencia de desaceleración a nivel nacional.

La potencia instalada total del sistema asciende a 43.930 MW, de los cuales el 57% corresponde a generación térmica y el 39% a fuentes renovables, incluyendo hidráulica y alternativas.

El consumo de energía eléctrica en la Argentina volvió a mostrar señales claras de enfriamiento. En noviembre de 2025, la demanda nacional registró una caída interanual del 3,2% , alcanzando un total de 10.712,3 GWh , el nivel más bajo para ese mes desde 2021 , de acuerdo con datos oficiales de CAMMESA difundidos por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

El retroceso se produjo en un contexto de temperaturas más moderadas , con un impacto directo sobre el consumo residencial, pero también con bajas significativas en los segmentos comercial e industrial , lo que confirma una desaceleración transversal de la demanda eléctrica.

Si bien la demanda de noviembre mostró un incremento intermensual del 1,2% respecto de octubre (10.585,1 GWh), la comparación interanual refleja un desempeño claramente negativo frente a los 10.064,9 GWh registrados en noviembre de 2024. El nivel actual no solo profundiza la tendencia descendente, sino que se ubica por debajo del registro de noviembre de 2021, cuando el consumo había sido de 10.560,7 GWh

En el acumulado de los once primeros meses del año , la demanda eléctrica total exhibe una caída del 0,4% , mientras que el año móvil (últimos doce meses) muestra una retracción aún mayor, del 0,6% , lo que confirma un escenario de consumo contenido a nivel estructural.

El análisis por tipo de usuario evidencia que el descenso fue generalizado:

Residencial: representó el 43% del consumo total del país y registró una baja interanual del 2,8% .

Comercial: explicó el 28% de la demanda y mostró la caída más pronunciada, con un retroceso del 6,5% .

Industrial: concentró el 29% del consumo, con una disminución más leve, del 0,4%.

Estos datos reflejan tanto el impacto climático como la persistencia de un menor nivel de actividad en amplios sectores de la economía, especialmente en comercio y servicios

Capital y GBA, también en baja, pero con sanciones

Las distribuidoras de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que concentran cerca del 30% del consumo eléctrico del país, registraron en conjunto una caída del 3,9% interanual. En detalle, Edenor mostró una baja del 3%, mientras que Edesur registró un descenso aún mayor, del 4,6%.

Ante la llegada del verano y los cortes de luz, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado nacional tiene competencia directa sobre la distribución eléctrica, el Gobierno reforzó su intervención a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con un esquema de supervisión, exigencias operativas y sanciones a Edenor y Edesur. Solo en 2025, el organismo aplicó 108 sanciones por un total de $53.750 millones, de los cuales $41.393 millones correspondieron a Edesur (45 sanciones) y $12.357 millones a Edenor (63 sanciones). Los montos se acreditan automáticamente en las facturas de los usuarios afectados, como mecanismo de compensación directa por deficiencias en la prestación del servicio.

En paralelo, la Secretaría de Energía envió una nota técnica al ENRE en la que comparó los planes de verano 2025–2026 y solicitó reforzar especialmente el esquema presentado por Edesur, al identificar mayores riesgos operativos vinculados a una red más exigida, mayor cantidad de subestaciones comprometidas, menos cuadrillas por usuario y falta de definiciones precisas sobre los tiempos de reposición del servicio.

Más allá del AMBA -donde el Estado nacional regula exclusivamente a Edenor y Edesur-, el Gobierno avanzó en medidas estructurales para todo el sistema eléctrico, con un plan de ampliación del transporte eléctrico que prevé más de u$s 6.000 millones de inversión privada, y una licitación de almacenamiento de energía en baterías en el AMBA, ya adjudicada, que implica más de u$s 500 millones y comenzará a aportar capacidad al sistema en aproximadamente 12 meses.

Consumo de energía total y en las provincias

En los últimos doce meses, la demanda eléctrica en el AMBA acumuló ocho meses de caídas y apenas cuatro de subas. Entre los descensos más significativos se destacan mayo de 2025 (-10,4%), agosto (-3,7%) y noviembre (-3,2%). Las subas más relevantes se dieron en junio (13%), enero (4%) y septiembre (3,9%)

El recorrido mensual del consumo evidencia la volatilidad del sistema: desde los 13.606,2 GWh de enero de 2025 hasta los 10.712,3 GWh de noviembre, con un pico estacional marcado en los meses de verano y una clara desaceleración hacia la segunda mitad del año.

El desempeño del consumo eléctrico fue heterogéneo según las regiones del país. En noviembre, 16 provincias y/o distribuidoras registraron caídas interanuales, encabezadas por:

Misiones (-33%)

Formosa (-12%)

Chaco (-11%)

Corrientes (-10%)

Santa Fe (-5%)

Mendoza (-4%)

En contraste, 11 provincias y empresas mostraron subas, entre ellas Santa Cruz (13%), Chubut (10%), Neuquén (9%) y Santiago del Estero (6%)

Por regiones, los mayores descensos se observaron en el NEA (-14,8%), el Litoral (-4,7%), el área Metropolitana (-3,9%) y Cuyo (-3,5%), mientras que el NOA (2,2%), Comahue (5,2%) y Patagonia (10,6%) mostraron incrementos interanuales, en algunos casos asociados a mayor actividad productiva y menor impacto climático

Menos calor, menos demanda

Uno de los factores clave detrás de la caída del consumo fue la temperatura. En noviembre de 2025, la temperatura media fue de 20,6 °C, inferior a los 22,4 °C registrados en igual mes de 2024 y apenas por encima del promedio histórico de 20,3 °C. Esta diferencia térmica redujo significativamente el uso de sistemas de refrigeración, especialmente en el segmento residencial.

Generación de energía noviembre 2025 Fundalec En noviembre, la generación de energía hidráulica representó una variación positiva del 6,4%. Fundalec

En materia de generación, el sistema eléctrico argentino continúa apoyándose principalmente en la generación térmica, que aportó el 45,25% de la energía demandada en noviembre. En segundo lugar se ubicó la hidráulica, con un 25,32%, mostrando una variación positiva del 6,4% interanual.

Las centrales nucleares contribuyeron con el 8,15%, mientras que las energías alternativas (eólica y solar) explicaron el 21,12% del total. La importación tuvo un rol marginal, con apenas el 0,16% de la demanda

La potencia instalada total del sistema asciende a 43.930 MW, de los cuales el 57% corresponde a generación térmica y el 39% a fuentes renovables, incluyendo hidráulica y alternativas.

Picos de demanda: récord histórico vigente

A pesar de la caída del consumo mensual, el sistema mantiene como referencia el máximo histórico de demanda de potencia, registrado el 10 de febrero de 2025, cuando se alcanzaron 30.257 MW con una temperatura de 37,9 °C en el GBA, superando el récord previo de febrero de 2024. En noviembre, el máximo mensual fue de 23.537 MW, el día 27 a las 15:28