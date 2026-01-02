Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 2 de enero + Seguir en









El instrumento clásico del ahorro sigue vigente: bancos públicos y privados ajustan rendimientos y condiciones, en un contexto de tasas que todavía muestran diferencias.

En el primer día hábil del año, las tasas del plazo fijo amanecieron por debajo del 25% en los principales bancos. Depositphotos

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan resguardar pesos a corto plazo sin asumir grandes sobresaltos. A pesar de los cambios en la política monetaria de los últimos meses, el instrumento tradicional mantiene protagonismo, sobre todo entre ahorristas conservadores que priorizan previsibilidad antes que apuestas más jugadas.

Con el inicio de enero, los bancos operan con tasas que no son idénticas entre sí, incluso para el mismo plazo y monto. Esa dispersión obliga a mirar con lupa cada propuesta, porque unos pocos puntos de diferencia pueden alterar el rendimiento final.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no fija una tasa mínima obligatoria, pero sí publica de forma periódica un relevamiento oficial con los rendimientos que ofrecen los bancos para los plazos fijos tradicionales y electrónicos. Ese tablero funciona como referencia, aunque cada entidad ajusta su estrategia según liquidez, perfil de clientes y expectativas sobre inflación y dólar.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 2 de enero Al comenzar enero, los principales bancos del sistema financiero argentino muestran tasas nominales anuales relativamente alineadas, aunque con matices entre entidades públicas, privadas nacionales y bancos digitales.

Estos son los porcentajes correspondientes al viernes 2 de enero del 2026:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Galicia: 21%

21% Banco Santander : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 23,5%

: 23,5% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

