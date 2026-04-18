Dal Poggetto proyectó una inflación optimista para abril: "Más cerca del 2% que del 3%" + Seguir en









La directora de EcoGo advirtió que, si bien la desaceleración de precios genera expectativas favorables, la sostenibilidad del programa requiere reformas de fondo que otorguen certidumbre más allá del corto plazo.

Dal Poggetto marcó que abril no tendrá sumas estacionales fuertes como fue marzo.

La economista Marina Dal Poggetto proyectó este sábado que el índice de inflación de abril arrojaría una sorpresa positiva para el Gobierno, ubicándose probablemente "más cerca del 2% que del 3%". El IPC del INDEC dio 3,4% registrado en marzo y acumula 32,6% en los últimos doce meses.

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Para fundamentar su proyección, la economista explicó los factores que traccionan a la baja el índice del mes en curso: "El dato de abril viene con una carga menor de arrastre y una estabilidad más marcada en alimentos", señaló. Según su análisis, este escenario permite una tregua temporal en la escalada de costos, aunque advirtió que el desafío principal reside en transformar esa baja puntual en un proceso de desinflación permanente que no dependa exclusivamente del atraso en el tipo de cambio.

En diálogo con Radio Splendid AM990, Dal Poggetto sostuvo además que la caída en las ventas funciona como un freno natural para los aumentos, pero planteó dudas sobre cuánto margen de tolerancia social existe antes de una necesaria reactivación. En ese sentido, el impacto del consumo deprimido aparece como una variable clave en la lectura del dato de abril, con implicancias tanto para la actividad como para la política de ingresos.

Dólar atrasado y condiciones para sostener la baja Respecto al esquema monetario, Dal Poggetto fue directa al evaluar la estrategia oficial de utilizar el dólar como ancla de precios: "La inflación baja pero el costo de vida en dólares sube", afirmó, poniendo el foco en la pérdida de competitividad que sufren distintos sectores productivos como consecuencia del atraso cambiario acumulado.

En cuanto a los riesgos del programa, la directora de EcoGo advirtió que el éxito de la gestión depende de la capacidad oficial para "gestionar la transición hacia un régimen de mayor libertad sin disparar nuevamente los precios regulados", un equilibrio que calificó como extremadamente delicado para los meses venideros, en los que se esperan ajustes en tarifas y servicios públicos.

Dal Poggetto concluyó que, si bien el número de abril genera expectativas favorables, la sostenibilidad del plan requiere "reformas de fondo que otorguen certidumbre sobre el repago de la deuda y el crecimiento genuino" más allá del corto plazo. La economista dejó así planteado el interrogante central del programa económico: si la desinflación en curso es el resultado de fundamentos sólidos o de variables transitorias que podrían revertirse con el tiempo.