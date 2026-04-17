El FMI espera que baje la inflación en Argentina en los próximos meses

El vicedirector del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Luis Cubeddu, sostuvo que los indicadores de abril muestran una desaceleración, respaldada por el ancla fiscal, mejoras monetarias y expectativas inflacionarias “bien ancladas”.

Luis Cubeddu afirmó desde Washington que el FMI prevé un proceso de desinflación en Argentina en los próximos meses, respaldado por el ancla fiscal, mejoras monetarias y la acumulación de reservas.

“Estamos proyectando que se producirá un proceso de desinflación en los próximos meses. Los indicadores de alta frecuencia de abril sugieren que así es”. Estas declaraciones fueron formuladas por Luis Cubeddu , vicedirector del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) , en el marco de una conferencia de prensa que ofreció el organismo este viernes en Washington.

Cubeddu explicó que esta tendencia a un menor ritmo inflacionario se encuentra respaldada por políticas como “un ancla fiscal muy fuerte cuya credibilidad se ha mejorado”. También destacó “mejoras en el marco de política monetaria que ayudarán a apuntalar un proceso de re-monetización de la economía”.

El directivo consideró que el aumento de 3,4% registrado en el índice de precios de marzo refleja una serie de factores. Desde este punto de vista señaló el incremento de los precios de la energía a nivel global, los aumentos en los precios estacionales, en la educación, como también subas en los precios regulados en el marco de la decisión de las autoridades argentinas de “abordar algunos de los desajustes de precios relativos que existen en la economía”.

Para fundamentar la esperada desaceleración en el índice, Cubeddu dijo que “las expectativas de inflación a doce meses vistas siguen estando relativamente bien ancladas y se sitúan en torno al 25%”, es decir un nivel consistente con el pronóstico del Fondo para este año.

También se refirió a la política de endeudamiento de la Argentina. Aseveró que “las autoridades están siguiendo una estrategia multifacética, y esa estrategia multifacética tiene diferentes componentes. El primero es tratar de movilizar financiamiento en dólares estadounidenses del mercado interno. El segundo tiene que ver con la venta de activos estatales o la privatización”.

Como tercer elemento citó a los “repos del Banco Central y, finalmente, a través de préstamos de bancos comerciales garantizados por bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el BID”.

La estimación del Fondo, según dijo el funcionario, es que mediante la implementación de este programa y la mayor acumulación de reservas que está realizando el Banco Central de la República Argentina, “veríamos una reducción de los diferenciales (de tasas) y, con el tiempo, un acceso oportuno y más sostenible a los mercados internacionales de capital”.

Agregó que están previendo que el BCRA acumulará reservas internacionales netas por al menos u$s8.000 millones durante este año.

Consultado sobre la reformulación del índice de inflación, Cubeddú sostuvo que “no es una cuestión que se encuentre en discusión” y recordó que el Gobierno argentino explicó que se actualizará cuando esté consolidado el proceso de desinflación.

Elogios

El director del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, previamente se refirió al acuerdo recientemente logrado con el país en el marco de la segunda revisión del programa. Afirmó que el acuerdo del staff a nivel del técnico “es un resultado muy bueno tanto para Argentina como para el Fondo. Hemos tenido conversaciones muy productivas con el Gobierno y continuamos colaborando muy estrechamente”.

Chalk destacó como “un impulso político muy positivo para el país” la aprobación del presupuesto, la reforma laboral y la acumulación de reservas.

También dijo que “recientemente hemos visto al Banco Central anunciar mejoras técnicas en sus operaciones monetarias, que creemos que serán muy valiosas. Hay un esfuerzo continuo para eliminar las distorsiones, abrir la economía y aumentar la productividad”.

Desde esta perspectiva destacó que el país haya logrado ser un exportador de energía algo que consideró “sumamente importante” en el marco de la actual crisis internacional.

Avances

En los últimos días, la conducción económica logró avances en el frente externo a partir del acuerdo alcanzado sobre la revisión del programa que la Argentina tiene con el FMI y los anuncios de nuevos préstamos por parte de otros organismos multilaterales de crédito.

Con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo en Washington, el Fondo dio a conocer este miércoles un comunicado anunciando que “el FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo que permite el acceso potencial a cerca de 1.000 millones de dólares estadounidenses”.

Estos recursos se destrabarán una vez que el directorio ejecutivo de la entidad analice y apruebe el informe que remitirá el personal técnico, aunque se suele descontar en esta instancia que vaya a producirse alguna dificultad.

El Fondo destacó los avances en materia legislativa al afirmar que “se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crucial”.

También remarcó los logros en materia de acumulación de divisas por parte del Banco Central que fueron posibles por los “ajustes al marco monetario y cambiario que han propiciado un incipiente aumento de las reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar crisis”.

Este viernes, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció que prevé aumentar su respaldo a la Argentina con “un financiamiento récord que podría superar los USD 7.200 millones en 2026″.

La asistencia contempla más de u$s5.000 millones en operaciones con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por u$s550 millones, que se agregará a las aportadas por otros organismos multilaterales.

Precisamente, el Banco Mundial confirmó este jueves que estudia aportar garantías por u$s2.000 millones para que el país pueda cancelar deuda privada a una menor tasa de interés.

Por su parte, BID Invest, el segmento del Grupo BID que atiende al sector privado proyecta participar en inversiones por u$s2.200 millones.