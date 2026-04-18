Ricky Martin repasó más de tres décadas de hits y renovó su vínculo con el público argentino

El cantante puertorriqueño e ícono de la música latina, desplegó su "Ricky Martin Tour 2026" con un setlist de 22 canciones. Este sábado se despide de Argentina con su segunda noche sold out en el Campo de Polo.

Para un artista que lleva haciendo música casi 40 años , realizar una gira repleta de los hits más destacados de toda su carrera es rendir honor a su historia. Tras su paso por Rosario y Córdoba, el " Ricky Martin Tour 2026 ", bajo la producción de 6 Pasos , aterrizó en Buenos Aires con su primera de las dos noches sold out en el Campo de Polo .

" Hicimos historia juntos e hicieron que estas canciones se volvieran himnos ", expresó Ricky Martin al comienzo del show ante un público, mayoritariamente femenino, que representaba ese cruce generacional. " La Mordidita ", " Livin' la Vida Loca " y " Tu Recuerdo ", fueron algunos de los destacados que sonaron dentro del repertorio de 22 canciones .

Entre brillo, bailarines, potencia y carisma, el cantante puertorriqueño e ícono de la música latina , desplegó durante casi dos horas lo mejor de su música y se prepara este sábado para decir adiós -nunca definitivo- en el segundo round porteño.

Cuatro pantallas a lo largo del escenario proyectaron una recopilación de clips de Ricky Martin para darle pie a " Pégate " y comenzar una noche de fiesta. Con un outfit negro, de traje, el cantante arrancó el set bien arriba y siguió con " María " y " Adrenalina ".

" Aquí tienen lo mejor de mi música, te amo Baires ", exclamó simpáticamente Ricky y bajó la energía para interpretar " Vuelve " en tono íntimo. Si hay algo que caracterizó históricamente al artista, además de su impacto e influencia para posicionar y valorizar en la industria la música latina, fue el concepto de fiesta. " Lola, Lola ", " La Bomba " y " She Bangs ", sonaron en una seguidilla que puso a mover a todos los presentes de forma eufórica y enérgica.

Además del juego de luces y algunas breves proyecciones en las pantallas (además de su imagen), el show se destacó por ser más minimalista y limpio en la puesta en escena, sin una teatralidad tan explícita. Para alguien con tantas décadas de trayectoria, el valor reside en que Ricky con su micrófono, movimientos y carisma, es capaz de conmover a más de 20 mil personas.

Ricky Martin (2) Ricky Martin se despide de Argentina este sábado con su segunda noche sold out en el Campo de Polo. @aripincofoto

Hits que rompen generaciones

En complicidad y unidad, el público se unió a Ricky con toda la potencia para el mix de "Y Todo Queda en la Nada" y "Fuego de Noche, Nieve de Día". La sorpresa de la noche llegó con la interpretación de un tema improvisado y fuera del set inicial. "Es una canción biográfica y muy personal", asintió el puertorriqueño para cantar "Asignatura Pendiente".

Con todavía himnos restantes, el Campo de Polo se convirtió en una fiesta explosiva con "La Mordidita", "Por Arriba, Por Abajo" y "Vente Pa' Ca". El abanico de edades fue testigo de la huella en el tiempo que continúa produciendo el cantante. En una falsa despedida, Ricky Martin regresó para finalizar la dupla final "Livin' la Vida Loca" y "La Copa de la Vida".

"Argentina los amo. Ustedes son mi vicio, son mi droga. Gracias por todo", se despidió entre grandes sonrisas el cantante que ya lleva un fuerte y fiel historial con sus fanáticos argentinos. Aunque siempre vuelve, para que la espera sea más leve, anunció que regresará pronto y con nueva música.

Ricky Martin en Buenos Aires

Locación: Campo de Polo

Duración: 1 hora y 45

Tour: "Ricky Martin Tour 2026"

Producción: 6 Pasos

Setlist: