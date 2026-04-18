Renault avanza en su estrategia de renovación en la Argentina con la llegada del Renault Boreal, un SUV del segmento C que apunta a consolidarse frente a rivales cada vez más sofisticados. El modelo, presentado en un evento de alto impacto, forma parte del plan global de expansión y modernización de la marca.
Renault lanzó el SUV Boreal y redobló su apuesta por los medianos
La marca presentó en la Argentina un modelo que combina diseño moderno, conectividad avanzada y alto nivel de seguridad para competir en uno de los segmentos más exigentes.
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Equipado con un motor 1.3 TCe de hasta 156 CV y 270 Nm, el nuevo Boreal se ofrece con caja automática EDC de doble embrague y seis marchas en toda su gama. Se comercializa en tres versiones —Evolution, Techno e Iconic— con precios que parten desde los $50.000.000.
Tecnología, conectividad y confort
Uno de los diferenciales del modelo es la incorporación del ecosistema Google Automotive Services, que permite integrar navegación, aplicaciones y comandos de voz directamente desde el vehículo. A esto se suma un sistema multimedia OpenR con doble pantalla, actualizaciones remotas y servicios conectados.
En seguridad, el SUV incluye hasta 24 asistencias a la conducción (ADAS), posicionándose como una de las propuestas más completas del segmento. También ofrece seis airbags de serie y múltiples configuraciones de manejo con el sistema Multi-Sense.
El interior apuesta al confort con materiales de calidad, amplio espacio y un baúl de hasta 1.770 litros. En su versión tope de gama, suma techo panorámico, sonido premium y funciones de masaje en el asiento del conductor.
Precios y posicionamiento en el mercado del nuevo Boreal
El Renault Boreal se ofrece en tres versiones:
- Evolution: $50.000.000
- Techno: $55.300.000
- Iconic: $58.500.000
Con este lanzamiento, Renault busca reforzar su presencia en el mercado local con un producto que combina diseño, tecnología y equipamiento en un segmento clave.
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