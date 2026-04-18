Renault lanzó el SUV Boreal y redobló su apuesta por los medianos + Seguir en









La marca presentó en la Argentina un modelo que combina diseño moderno, conectividad avanzada y alto nivel de seguridad para competir en uno de los segmentos más exigentes.

El nuevo Renault Boreal ya se vende en el país

Renault avanza en su estrategia de renovación en la Argentina con la llegada del Renault Boreal, un SUV del segmento C que apunta a consolidarse frente a rivales cada vez más sofisticados. El modelo, presentado en un evento de alto impacto, forma parte del plan global de expansión y modernización de la marca.

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Equipado con un motor 1.3 TCe de hasta 156 CV y 270 Nm, el nuevo Boreal se ofrece con caja automática EDC de doble embrague y seis marchas en toda su gama. Se comercializa en tres versiones —Evolution, Techno e Iconic— con precios que parten desde los $50.000.000.

Tecnología, conectividad y confort Uno de los diferenciales del modelo es la incorporación del ecosistema Google Automotive Services, que permite integrar navegación, aplicaciones y comandos de voz directamente desde el vehículo. A esto se suma un sistema multimedia OpenR con doble pantalla, actualizaciones remotas y servicios conectados.

En seguridad, el SUV incluye hasta 24 asistencias a la conducción (ADAS), posicionándose como una de las propuestas más completas del segmento. También ofrece seis airbags de serie y múltiples configuraciones de manejo con el sistema Multi-Sense.

boreal Uno de los diferenciales del modelo es la incorporación del ecosistema Google Automotive Services, que permite integrar navegación, aplicaciones y comandos de voz directamente desde el vehículo. El interior apuesta al confort con materiales de calidad, amplio espacio y un baúl de hasta 1.770 litros. En su versión tope de gama, suma techo panorámico, sonido premium y funciones de masaje en el asiento del conductor.

Precios y posicionamiento en el mercado del nuevo Boreal El Renault Boreal se ofrece en tres versiones: Evolution: $50.000.000

$50.000.000 Techno: $55.300.000

$55.300.000 Iconic: $58.500.000 Con este lanzamiento, Renault busca reforzar su presencia en el mercado local con un producto que combina diseño, tecnología y equipamiento en un segmento clave.