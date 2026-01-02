Dejá los dólares en casa: las opciones para pagar los gastos de tus vacaciones sin efectivo + Seguir en









Todo lo que necesitás saber para aprovechar de la mejor manera tu dinero en el exterior. Qué conviene más.

Cómo aprovechar tus dólares de la mejor manera en el exterior. Imagen: Freepik

Con el “dólar barato” marcando una diferencia importante frente a temporadas anteriores, viajar al exterior este verano puede resultar más accesible para muchos argentinos. Este escenario favorece la planificación de vacaciones en destinos cercanos como Brasil y Uruguay, donde además abundan alternativas para gestionar pagos sin necesidad de llevar efectivo.

Más allá de solo cambiar moneda en casas de cambio, las nuevas opciones tecnológicas permiten resolver gastos cotidianos, desde comidas hasta compras pequeñas, directamente desde el celular, lo que simplifica la experiencia del turista y reduce complicaciones logísticas durante el viaje.

Billetera Virtual No es necesario llevar los billetes al exterior, con estos medios de pago conviene más. Imagen: Freepik Vacaciones a Brasil y Uruguay: con qué conviene pagar para evitar llevar dólares Pagar con billeteras virtuales y apps desde el celular ofrece ventajas frente al manejo de efectivo o al uso tradicional de dólares: evita la necesidad de cambiar grandes sumas de dinero, reduce el riesgo de pérdida o robo, y permite abonar en moneda local con conversión automática sin trámites adicionales ni casa de cambio.

Mejores opciones para usar en Brasil y Uruguay Mercado Pago : una de las plataformas más extendidas entre viajeros argentinos. Permite pagar en Brasil mediante el sistema Pix escaneando códigos QR o ingresando la clave Pix del comercio, y en Uruguay con las tarjetas asociadas a la cuenta, todo desde la app sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas físico.

: una de las plataformas más extendidas entre viajeros argentinos. Permite pagar en Brasil mediante el sistema Pix escaneando códigos QR o ingresando la clave Pix del comercio, y en Uruguay con las tarjetas asociadas a la cuenta, todo desde la app sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas físico. Prex : cuenta digital y tarjeta prepaga internacional que funciona tanto en Brasil como en Uruguay. Ofrece pagos con QR y Pix, y es compatible con Apple Pay y Google Pay, lo que la convierte en una alternativa versátil para gastos diarios en ambos países.

: cuenta digital y tarjeta prepaga internacional que funciona tanto en Brasil como en Uruguay. Ofrece pagos con QR y Pix, y es compatible con Apple Pay y Google Pay, lo que la convierte en una alternativa versátil para gastos diarios en ambos países. Ualá : incorpora pagos con Pix en Brasil desde la caja de ahorro en pesos, permitiendo usar tu saldo para consumos cotidianos sin necesidad de efectivo ni cambio anticipado de moneda local.

: incorpora pagos con Pix en Brasil desde la caja de ahorro en pesos, permitiendo usar tu saldo para consumos cotidianos sin necesidad de efectivo ni cambio anticipado de moneda local. Takenos : facilita pagos vía Pix en Brasil utilizando saldos globales fondeados en pesos, dólares, euros o cripto, con conversión automática a reales para compras locales.

: facilita pagos vía Pix en Brasil utilizando saldos globales fondeados en pesos, dólares, euros o cripto, con conversión automática a reales para compras locales. Belo App : ideal para quienes manejan criptomonedas, permite convertir activos digitales a reales brasileños al momento del pago y facilita consumos locales desde el celular.

: ideal para quienes manejan criptomonedas, permite convertir activos digitales a reales brasileños al momento del pago y facilita consumos locales desde el celular. Cocos: plataforma que combina pago, ahorro e inversión, con la posibilidad de operar en el exterior y pagar desde el celular sin depender de efectivo.

