Agustín Caulo reemplazará a Nahuel Sotelo como secretario de Culto de la Nación

Era el segundo funcionario con mayor jerarquía en el organismo, ya que era subsecretario de Culto y Civilización. Sotelo asumirá como legislador bonaerense.

Agustín Caulo durante la inauguración de una iglesia adventista.

Se oficializó el nuevo secretario de Culto de la Nación: Agustín Caulo reemplazará a Nahuel Sotelo en el organismo, que se encuentra bajo la órbita de la Cancillería nacional. El nuevo titular venía ascendiendo dentro del espacio, tras la salida de su anterior dirigente, Francisco Sánchez.

Del riñón de Santiago Caputo, católico y con fluidos vínculos con el evangelismo -tres características que comparte con Nahuel Sotelo-, Caulo es referente del Frente Joven, una organización con presencia en la Argentina y en Ecuador con militancia territorial para el acompañamiento de niños y madres, con expreso activismo antifeminista y cuyas filas proveyeron una decena de funcionarios -inclusive la esposa de Caulo- a la gestión nacional.

En el inicio de la gestión libertaria, ocupaba el cargo de titular de la Dirección Nacional de Culto Católico, pero en septiembre del 2024 -a través del decreto 848/2024- fue designado subsecretario de Culto y Civilización en simultáneo al cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al igual que su predecesor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EpiscopadoArg/status/1805331712877924848&partner=&hide_thread=false El Director Nacional de Culto Católico, Agustín Caulo, visitó hoy al Secretario General del @EpiscopadoArg, mons. Alberto Bochatey, quien lo recibió acompañado del Subsecretario, Pbro. Matías Taricco.#Comunicación #CEA pic.twitter.com/FcdH2P0QCT — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) June 24, 2024 Renuncia Nahuel Sotelo para asumir en la Legislatura bonaerense El 2 de enero se formalizó la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización para asumir como legislador provincial por la provincia de Buenos Aires. La dimisión quedó oficializada mediante el decreto 937/2025, fechado el 31 de diciembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del Presidente y del canciller Pablo Quirno.

Sotelo, de 30 años, se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024 hasta comienzos de diciembre de 2025, cuando dejó el cargo para poder jurar como diputado provincial por La Libertad Avanza. Su salida del Ejecutivo ya estaba prevista desde el momento en que se oficializaron las listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, instancia en la que el dirigente había anticipado que daría un paso al costado en caso de resultar electo. Por el momento, se desconoce quién será su reemplazante.

En ese contexto, el dirigente libertario había expresado públicamente su decisión de regresar al ámbito legislativo. “Una vez más vuelvo a jurar como en el 2021, cuando daba una lucha, casi en soledad, por la defensa de las ideas de la libertad“, escribió entonces en su cuenta de Instagram, donde también difundió un video del acto de asunción en el que juró por: ”Dios, Patria, Vida y Libertad".

Temas religiones

Cancillería