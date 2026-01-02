En medio del conflicto con EEUU, un enviado especial de China se reunió con Nicolás Maduro + Seguir en









El mandatario sudamericano destacó que el encuentro "reiteró que China y Venezuela son socios estratégicos a toda prueba".

Nicolás Maduro con Qiu Xiaoqi, enviado diplomático de Xi Jinping para Latinoamérica. EFE

Luego de que Nicolás Maduro asegure que mantuvo un diálogo bilateral telefónico con Donald Trump, y en medio de las revelaciones de nuevos ataques a embarcaciones en las inmediaciones de Venezuela, un enviado diplomático de China se encontró con el mandatario sudamericano en el Palacio de Miraflores.

El protagonista del encuentro fue el enviado especial de China para Asuntos de América Latina, Qiu Xiaoqi, que mantuvo el encuentro con Maduro; el embajador chino en Venezuela, Lan Hu; el directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, Wang Hao; y la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez.

Tras el encuentro, la administración de Maduro consideró que la visita “reiteró que China y Venezuela son socios estratégicos a toda prueba”, y que expresa Venezuela no es considerado “solo como socio comercial-energético, sino como un aliado político fundamental en la región”. “Me alegra mucho saludarlos. Gracias por la felicidad. Y agradecer al presidente Xi Jinping siempre su hermandad. Como hermano mayor. Y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”, planteó el mandatario sudamericano horas después.

Según la cuenta oficial del gobierno venezolano en redes sociales, la reunión “ratifica el carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Beijing, en un contexto geopolítico marcado por la resistencia ante las medidas coercitivas unilaterales y la búsqueda de un desarrollo soberano para los pueblos del Sur Global”.

Según detalló Maduro, tuvo un contacto con Trump el 21 de noviembre de 2025. La entrevista donde fueron develadas las conversaciones fue grabada en Nochevieja, el mismo día en que el Ejército estadounidense anunció ataques contra cinco presuntos barcos de contrabando de drogas. "Lo primero que me dijo fue: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump", relató el venezolano. En este sentido, calificó el contacto como "agradable" aunque destacó que las "evoluciones" posteriores "no han sido agradables". "¿Qué buscan? Está claro que buscan imponerse a través de la amenaza, la intimidación y la fuerza", cuestionó Maduro quien agregó que es hora de que ambas naciones "comiencen a hablar en serio, con datos en la mano". Sobre el petróleo, sentenció: "Si quieren petróleo, Venezuela está lista para la inversión norteamericana, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran".