Blanqueo: ¿qué van a hacer con su dinero los que entraron en 2024, ante la posibilidad de retirar sin pagar impuestos?

En el Gobierno están a la expectativa de que, luego del éxito de la experiencia de 2024, ahora la gente se anime a sacar dólares del colchón con la Presunción de Inocencia.

El Gobierno espera que el éxito del blanqueo del año pasado anime a los que tienen dinero debajo del colchón a meterlo al sistema.

A partir de este 2 de enero las personas que blanquearon dólares en 2024 y todavía tenían sus fondos en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) podrán retirar libremente el dinero sin pagar el impuesto especial . Se trata de unos u$s23.000 millones , en su mayoría de importes exteriorizados por cifras menores a u$s100.000.

Con el éxito que tuvo esa operación, que sirvió para mejorar las reservas del Banco Central (BCRA), ahora el equipo económico le pone fichas a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal , para que otros argentinos con fondos se animen a integrarlos al sistema.

Es como una especie de blanqueo permanente, aunque en el Palacio de Hacienda no le gusta que se lo denomine de esa manera . De acuerdo con los datos del INDEC al tercer trimestre de este año los argentinos atesoraban fuera del sistema financiero unos u$s251.210 millones.

Quiere decir que lo blanqueado con la ley especial de 2024 representa un poco menos del 10% del total de fondos que no están en los bancos. Hay mucho capital todavía, al que el equipo económico mira con expectativa.

Es claro que el hecho de que el dinero esté fuera del sistema financiero argentino no quiere decir que sea producto de actividades ilegales . La mayoría se trata de personas que compran moneda dura para preservar los fondos generados con su actividad económica habitual.

¿Se irán los fondos del blanqueo?

La mayor parte del dinero del blanqueo se va a quedar en las cuentas bancarias, indicaron fuentes de mercado consultadas por Ámbito. Para entenderlo hay que recordar cómo estaba armada la exteriorización.

Los que declararon menos de u$s100.000 estuvieron en condiciones de retirar en lo inmediato, ya que no pagaban el impuesto especial. Los que declararon más de u$s100.000 pagaban 5% si entraban al 31 de octubre de 2024; el 10%, hasta el 31 de enero de 2025; y el 15% al 30 de abril de 2025. Este grupo, más reducido que blanqueó fondos más importantes, si dejaba el dinero hasta el 2 de enero de 2026, tampoco pagaba el impuesto.

Eso quiere decir que los que decidieron sacar los dólares y volver al “colchón” o invertir en algo ya lo hicieron. De hecho, muchos de los que estaban abajo de u$s100.000 retiraron fondos el año pasado, lo mismo que algunos de los que exteriorizaron mas de u$s100.000 que prefirieron abonar una alícuota para sacarlos lo antes posible. Por eso, analistas creen que la mayoría de los que tienen dinero en cuentas CERA lo van a dejar ahí. Algunos podrán hacer inversiones, como comprar inmuebles o autos, y probablemente una minoría haga alguna inversión financiera.

Blanqueo Propiedades Pexels

Cuánto de los ahorros de los argentinos queda "debajo del colchón"?

Lo que hay que mirar es que la Argentina en su totalidad, incluyendo al sector publico y al privado, tienen activos en dólares ahorrados por u$s483.000 millones y la mitad de ello está “debajo del colchón”, sin generar ningún rendimiento. Todo ello producto de la desconfianza del publico en el país, su economía y sus instituciones.

En un contexto “normal” ese dinero podría estar invertido aunque sea en dólares, en vez de estar guardado en una caja de seguridad o en una caja de ahorro en el exterior.

La nueva Ley de Presunción de Inocencia Fiscal que el Gobierno pone en marcha en el fondo trata de recomponer esa ecuación. Cabe aclarar que el mismo principio rige para los ahorros en pesos.

Los bancos, que hoy tienen en sus cuentas los dólares provenientes del último blanqueo, son los que más reparos ponen a la medida. Es que por las normas internacionales sobre lavado de dólares, están obligados a reportar al BCRA movimientos inusuales en una cuenta.

Cambio de régimen en Ganancias

Para poder gastar sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pregunte de dónde viene el dinero el contribuyente tiene que pasar a anotarse en el Impuesto a las Ganancias Simplificado. Si la persona es monotributista, tendría que dejar ese régimen especial y pasarse al general, con lo cual tendría que pagar IVA.

Ganancias simplificado no toma en cuenta la evolución patrimonial de la persona. Se paga Impuesto a las Ganancias por lo que dice exclusivamente su facturación. Si al inicio del ejercicio la persona declaraba ser poseedora de una casa, y al final del mismo declara tener dos, ARCA no preguntará, en principio, de dónde salió el dinero. Va a suponer que es legal.