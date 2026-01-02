Monotributo Unificado: 6 puntos claves sobre la nueva medida de ARCA y CABA + Seguir en









Un relevante cambio en el esquema tributario que agiliza las gestiones administrativas.

El nuevo régimen apunta a reducir la carga administrativa y agilizar el proceso de pago.

Desde enero de 2026 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ponen en vigencia el Monotributo Unificado, una modalidad que concentra en un solo pago mensual el impuesto nacional y el impuesto sobre los Ingresos Brutos de CABA. La decisión quedó formalizada a través del Boletín Oficial.

Con este sistema, el proceso tributario se centraliza en un único entorno digital. La información de cada contribuyente se ordena dentro de la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA), lo que simplifica el control, el seguimiento de pagos y la gestión general del régimen.

ARCA Qué es el Monotributo Unificado Es un esquema que permite abonar en una sola operación mensual el componente nacional del monotributo junto con el tributo local correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca agilizar trámites y reducir la complejidad del cumplimiento fiscal para los monotributistas.

A partir de su implementación, las altas, recategorizaciones y demás gestiones se realizarán únicamente a través del portal de ARCA. Esto implica que los contribuyentes con domicilio fiscal en CABA ya no deberán interactuar con sistemas separados para cumplir con el régimen local.

En términos prácticos, el funcionamiento se asemeja a un pago unificado de servicios: en lugar de cancelar obligaciones en fechas distintas y con boletas diferentes, el contribuyente recibe una sola credencial y cumple con todo el esquema tributario mediante un único movimiento mensual.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos 6 puntos claves del Monotributo Unificado Pago mensual integrado Permite cancelar en una sola operación el impuesto nacional y el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que elimina la necesidad de realizar pagos separados.

Gestión centralizada en ARCA Las altas, recategorizaciones y demás trámites se realizan únicamente a través del portal de ARCA, que concentra toda la información del contribuyente en un único entorno digital.

Credencial única con Código Único de Revista (CUR) El sistema emite el Formulario F. 1520, que incluye en un sólo código el impuesto integrado, los aportes al sistema jubilatorio, la obra social y el tributo local de CABA.

Incorporación automática al régimen Los monotributistas que ya estén inscriptos en el Régimen Simplificado de la Ciudad pasan de oficio al Sistema Único Tributario, sin necesidad de gestionar la adhesión.

Unificación de categorías y controles La categoría en el régimen local coincide con la del monotributo nacional. Además, una baja o exclusión en el ámbito nacional impacta de manera directa en el régimen de CABA.

Alcance federal ampliado Con la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema unificado suma una nueva jurisdicción a las 13 provincias que ya aplican este esquema, lo que consolida un modelo tributario más homogéneo en el país.