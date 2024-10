Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei: "No hay misterio: toca hacer ajuste fiscal"

"Cuando un gobierno se queda sin un peso, no hay misterio: toca hacer ajuste fiscal", sintetizó el economista en sus redes sociales, y continuó: "La idea de que pueden elegir entre ajustar o no es, francamente, un delirio. El ajuste va a llegar, nos guste o no. La única decisión que realmente puede tomar el gobierno es sobre el cuándo y el cómo”.

A partir de allí, describió que "hay dos caminos: el primero, que lleva adelante el presidente Javier Milei , es tomar el toro por las astas y hacer el ajuste voluntariamente . Así se decide cómo ajustar, y como resultado los mercados se calman, bajan el riesgo país y la inflación ". En contraposición, señaló que " el otro camino es a lo cavernícola, cuando ya no queda un peso , los mercados se cierran, el riesgo país explota, y hay peligro de default. Ahí es cuando empiezan a darle a la maquinita de imprimir billetes para tapar el agujero. ¿Les suena?".

Críticas hacia la gestión kirchnerista

Demian Reidel realizó un análisis del gobierno nacional en el período 2003-2015: "¿Adivinen cómo ajustaron los K? Porque, seamos claros, los K ajustaron. Ajustaron a los jubilados, a las universidades y al pueblo entero. Pero sobre todo a los más pobres. ¿El resultado? Lo tenemos frente a nuestros ojos. Se dan una vuelta por La Matanza (o tantos otros lugares) y después me cuentan".

"No nos dejemos engañar: los K ajustaron. ¡Y como ajustaron! La Kleptocracia Cavernícola Kirchnerista se patinó la guita y después ajustó, por las malas, haciéndole pagar el costo a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir de joda hasta que alguien corta la música y echarle la culpa a otro", dijo.

Luego, contrastó con que "el presidente Milei decidió hacer lo contrario: el ajuste empezó desde el primer día. No porque teníamos ganas sino porque no había alternativa: o lo hacíamos ordenadamente o a lo cavernícola. Al hacerlo de forma voluntaria, bajamos la inflación y el riesgo país, y el país empieza a crecer. Esto no hace falta imaginarlo. Está pasando hoy".

Para concluir, preguntó: "¿Quieren volver a la Kleptocracia Cavernícola? ¿O nos apoyan para seguir por este camino y así sacamos al país de este destino miserable y lo convertimos en el país próspero que todos queremos? Para mí la elección es obvia. El pueblo la ve".

Marcos Galperín reaccionó al análisis de Reidel

A través de la misma red social X, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, comentó en la publicación del asesor presidencial: "Coincido con tu análisis Demian, y los resultados se están empezando a ver mucho más rápido de lo que muchos nos imaginábamos. Como decimos en MELI, los paraísos no tienen atajos. Laburo, perseverancia y consistencia a lo largo del tiempo. No hay otro camino".

"Estamos todos los días al pie del cañón porque, efectivamente, los paraísos no tienen atajos", replicó Reidel, quien contestó diversos comentarios de su publicación. En uno de ellos, consideró que la gestión de Néstor y Cristina Kirchner "se patinaron la guita hasta que les cortaron la música. No me confundo nada". A su vez, subrayó que "la inflación ya está bajando" y compartió un índice del FMI sobre proyección de crecimiento de países en América Latina para el 2025, en donde Argentina lideraría el desarrollo con un 5%.

Otras de las reacciones destacadas fue la de la diputada Lilia Lemoine, quien escribió: "Más claro echale agua".