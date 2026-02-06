Descuentos de hasta 40% en electrónica para los clientes de este supermercado argentino + Seguir en









Uno de los principales supermercados del país lanzó una promoción, que incluye hasta un 40% de descuento en artículos de tecnología.

En un contexto de inflación sostenida en la Argentina, las principales cadenas de supermercados, como Carrefour, impulsan oportunidades de ahorro a través de descuentos, promociones 2x1 y planes de cuotas sin interés, con el objetivo de que sus clientes puedan ir más allá de la compra de productos básicos.

En esta ocasión, Carrefour lanzó una promoción especial por tiempo limitado que reúne ofertas en productos seleccionados, con rebajas directas y beneficios pensados para aliviar el gasto y ampliar las posibilidades de compra.

carrefour.jpg Los descuentos en pequeños electrodomésticos, ventilación y artículos de computación de Supermercados Carrefour La promoción está disponible en la página de Carrefour, dentro de un apartado señalado en las ofertas, donde los productos son combinables y permiten hasta acceder hasta a un 40% de descuento, según las condiciones vigentes de la tienda online.

Entre las opciones incluidas se pueden encontrar artículos de tecnología y pequeños electrodomésticos, como afeitadoras eléctricas, máquinas para cortar el pelo, secadores y planchitas para alisar el cabello. También hay productos para la cocina, entre ellos tostadoras, freidoras de aire, exprimidores, sandwicheras y cafeteras, lo que amplía la propuesta tanto para el uso cotidiano como para renovar equipamiento del hogar. Además, cuenta con ofertas en el área de productos de ventilación.

Cuotas fijas Además del beneficio del 2x1, Carrefour también ofrece la posibilidad de pagar los productos de esta sección en hasta 12 cuotas fijas, con Mi Carrefour Crédito o con tarjeta Visa, lo que permite financiar la compra y aliviar el impacto en el presupuesto mensual.

