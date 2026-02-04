Este supermercado de primera línea ofrece 3x2 en sus productos por un tiempo limitado, ideal para ahorristas + Seguir en









Un supermercado de primera línea ofrece la oportunidad de llevar tres productos al precio de dos en marcas seleccionadas.

La promoción incluye a distintos productos, que varían según la marca.

Durante enero, distintos supermercados refuerzan sus promociones para combinar planes de pago en cuotas sin interés, junto con descuentos y ofertas especiales. Esto apunta a alivianar los costos cotidianos de sus clientes y varían según el día, tipo de entidad bancaria y beneficios adquiridos.

La opción de combinar descuentos con planes de financiación más largos transforma estas promociones en una herramienta clave para organizar mejor los gastos y cuidar el presupuesto mensual.

Carrefour - Super A 2 3x2 en productos seleccionados de Supermercados Carrefour Hasta el 9 de febrero, Supermercados Carrefour habilita una promoción exclusiva para sus clientes, en locales físicos y tienda online, que incluye una variedad seleccionada de productos lácteos, aguas y golosinas. La oportunidad permite llevar tres productos por el precio de dos, y apunta a que los clientes llenen sus alacenas y heladeras durante la temporada de verano, que suele significar una mayor cantidad de reuniones sociales.

Yogures de La Serenísima

Tabletas de chocolate de KitKat

Conservas de vegetales de Doña Pupa

Aguas minerales de Glaciar, Nestle y Eco de Los Andes

Jugos en polvo de Clight y Tang

Cerveza artesanal de Pampa Otros descuentos de supermercados Carrefour Además de esta imbatible promoción, Carrefour ofrece otros descuentos, promociones y ofertas durante febrero, que incluyen:

Descuento con Mercado Pago: Carrefour, junto con Mercado Pago, ofrece hasta 15 % de descuento todos los jueves de febrero en compras en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour Express, pagando con saldo de Mercado Pago.

Con Banco Nación (Visa crédito vía MODO BNA+) hay 30 % de descuento en supermercados, incluyendo Carrefour, como parte de los beneficios bancarios de este mes.

Con Banco Patagonia hay 20 % de descuento los miércoles al pagar con tarjetas o MODO en Carrefour.

Ofertas en productos seleccionados: promociones con hasta 30 % en productos seleccionados, según cupones y ofertas.

Ofertas de hasta 40 % en computación, celulares y tecnología.

Promociones en alimentos para mascotas con hasta 20 % OFF, para los socios de Mi Carrefour.

Ofertas en prendas de vestir (2×1) en indumentaria seleccionada.

Descuentos en pañales (30 %) y helados (15 %) seleccionados.

