Descuentos ahorrames de julio en supermercados Dia: todas las categorías + Agregar ámbito en









Conocé los mejores descuentos que deja al alcance esta cadena para todos los usuarios, con opciones combinables con promociones bancarias.

Combiná los descuentos con tarjetas bancarias para lograr la mejor ecuación para el bolsillo.

Los descuentos Ahorrames de julio ya están disponibles en Supermercados Día y alcanzan a una amplia variedad de productos de consumo masivo. La campaña se extenderá del 1 al 31 de julio en todas las provincias, con rebajas en artículos de almacén, limpieza, perfumería, bebidas y cuidado personal.

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Las promociones incluyen marcas reconocidas y productos de la marca propia de la cadena, con descuentos que llegan hasta el 55%, según el artículo. A continuación, el detalle de todas las categorías que participarán durante julio.

Todos los descuentos de Ahorrames de supermercados Día en julio Limpieza trapo de Piso Rayado Dia 1 Ud.: $1.510 (55% de descuento)

jabón Líquido para Ropa Ariel Platinum Doypack 800 ml: $2.890 (36%)

detergente Magistral Ultra Limón Botella 300 ml: $2.028 (35%) Higiene personal y cuidado del cabello desodorante All Body Fig Suede Men 150 ml: $5.489 (30%)

desodorante Rexona Oceanrush 150 ml: $4.929 (25%)

desodorante All Body Wild Rose Rexona 150 ml: $4.929 (25%)

desodorante Raspberry Dove 150 ml: $5.489 (30%)

shampoo Junior Smile Niños 400 ml: $3.020 (50%)

óleo + Serum Bond Intense Repair Dove 110 ml: $10.239 (45%)

óleo UV Repair Dove 110 ml: $10.239 (45%)

máscara para el Cabello UV Repair Dove 250 ml: $10.469 (40%)

máscara de Tratamiento Bond Intense Repair Dove 250 g: $10.469 (40%)

shampoo Hidratación Dove 400 ml: $6.599 (35%)

acondicionador Hidratación Dove 400 ml: $6.599 (35%)

acondicionador Dove Reconstrucción Completa 400 ml: $6.599 (35%)

shampoo Dove Óleo Nutrición 400 ml: $6.599 (35%)

shampoo Dove Reconstrucción Completa 400 ml: $6.599 (35%)

acondicionador Dove Óleo Nutrición 400 ml: $6.599 (35%)

shampoo Control Caspa Dove 400 ml: $6.599 (35%)

shampoo Dove Regeneración Extrema 400 ml: $6.599 (35%)

acondicionador Dove Regeneración Extrema 400 ml: $6.599 (35%)

acondicionador Regeneración Extrema Dove 200 ml: $3.945 (35%)

shampoo Regeneración Extrema Dove 200 ml: $3.945 (35%)

shampoo Bond Intense Repair Dove 200 ml: $4.090 (35%)

acondicionador Dream Lisso Elvive 400 ml: $8.119 (35%)

shampoo Glycolic Cristal Elvive 400 ml: $8.119 (35%)

acondicionador Glycolic Cristal Elvive 400 ml: $8.119 (35%)

shampoo Dream Lisso Elvive 400 ml: $8.119 (35%)

máscara de Tratamiento Dove Reconstrucción Completa Ultra Cuidado 300 g: $6.669 (35%)

máscara de Tratamiento Dove Regeneración Extrema Ultra Cuidado 300 g: $6.669 (35%)

máscara de Tratamiento Dove Óleo Nutrición Ultra Cuidado 300 g: $6.669 (35%) Desayuno y almacén mate Cocido Taragüí Diamantado 50 unidades: $1.490 (42%)

té Taragüí Diamantado 50 unidades: $1.490 (39%)

arroz Largo Fino Ala 1 kg: $1.170 (40%)

arroz Integral Cuquets 1 kg: $1.395 (34%)

granola Seeds Go Natural 290 g: $3.887 (35%)

granola Berries Go Natural: $4.088,50 (35%) Bebidas alcohólicas espumante Rosé Sweet Puska 750 ml: $4.990 (50%)

vermouth Carpano Rosso 950 ml: $7.390 (35%)

gin Spirito Blu 700 ml: $12.990 (31%) Bebés e higiene femenina toallitas Húmedas Triple Protección Huggies 48 unidades: $2.980 (40%)

protector Femenino Diario Extra Protección Largos 20 unidades: $2.460 (40%)

protector Diario Tena Discreet Natural Care sin alas 15 unidades: $2.100 (36%)

toallas Femme Nocturnas Plenitud 8 unidades: $11.000 (35%)

toallitas Femeninas Kotex Esencial 16 unidades: $2.850 (35%)

tampones Kotex Medio 12 unidades: $3.790 (35%)

tampones Kotex Super 12 unidades: $3.790 (35%)

protector Plenitud Femme Largo 14 unidades: $2.890 (35%) Cuidado bucal enjuague Bucal Colgate Total Clean Mint 250 ml: $4.070 (35%)

crema Dental Sensodyne Original 90 g: $3.893,50 (35%)

cepillo de Dientes Colgate Bamboo Carbón 2 unidades: $6.530 (30%)