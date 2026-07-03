Los descuentos Ahorrames de julio ya están disponibles en Supermercados Día y alcanzan a una amplia variedad de productos de consumo masivo. La campaña se extenderá del 1 al 31 de julio en todas las provincias, con rebajas en artículos de almacén, limpieza, perfumería, bebidas y cuidado personal.
3 de julio 2026 - 06:00
Descuentos ahorrames de julio en supermercados Dia: todas las categorías
Conocé los mejores descuentos que deja al alcance esta cadena para todos los usuarios, con opciones combinables con promociones bancarias.
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Qué descuentos se pueden aprovechar este miércoles 1 de julio en supermercados
Las promociones incluyen marcas reconocidas y productos de la marca propia de la cadena, con descuentos que llegan hasta el 55%, según el artículo. A continuación, el detalle de todas las categorías que participarán durante julio.
Todos los descuentos de Ahorrames de supermercados Día en julio
Limpieza
- trapo de Piso Rayado Dia 1 Ud.: $1.510 (55% de descuento)
- jabón Líquido para Ropa Ariel Platinum Doypack 800 ml: $2.890 (36%)
- detergente Magistral Ultra Limón Botella 300 ml: $2.028 (35%)
Higiene personal y cuidado del cabello
- desodorante All Body Fig Suede Men 150 ml: $5.489 (30%)
- desodorante Rexona Oceanrush 150 ml: $4.929 (25%)
- desodorante All Body Wild Rose Rexona 150 ml: $4.929 (25%)
- desodorante Raspberry Dove 150 ml: $5.489 (30%)
- shampoo Junior Smile Niños 400 ml: $3.020 (50%)
- óleo + Serum Bond Intense Repair Dove 110 ml: $10.239 (45%)
- óleo UV Repair Dove 110 ml: $10.239 (45%)
- máscara para el Cabello UV Repair Dove 250 ml: $10.469 (40%)
- máscara de Tratamiento Bond Intense Repair Dove 250 g: $10.469 (40%)
- shampoo Hidratación Dove 400 ml: $6.599 (35%)
- acondicionador Hidratación Dove 400 ml: $6.599 (35%)
- acondicionador Dove Reconstrucción Completa 400 ml: $6.599 (35%)
- shampoo Dove Óleo Nutrición 400 ml: $6.599 (35%)
- shampoo Dove Reconstrucción Completa 400 ml: $6.599 (35%)
- acondicionador Dove Óleo Nutrición 400 ml: $6.599 (35%)
- shampoo Control Caspa Dove 400 ml: $6.599 (35%)
- shampoo Dove Regeneración Extrema 400 ml: $6.599 (35%)
- acondicionador Dove Regeneración Extrema 400 ml: $6.599 (35%)
- acondicionador Regeneración Extrema Dove 200 ml: $3.945 (35%)
- shampoo Regeneración Extrema Dove 200 ml: $3.945 (35%)
- shampoo Bond Intense Repair Dove 200 ml: $4.090 (35%)
- acondicionador Dream Lisso Elvive 400 ml: $8.119 (35%)
- shampoo Glycolic Cristal Elvive 400 ml: $8.119 (35%)
- acondicionador Glycolic Cristal Elvive 400 ml: $8.119 (35%)
- shampoo Dream Lisso Elvive 400 ml: $8.119 (35%)
- máscara de Tratamiento Dove Reconstrucción Completa Ultra Cuidado 300 g: $6.669 (35%)
- máscara de Tratamiento Dove Regeneración Extrema Ultra Cuidado 300 g: $6.669 (35%)
- máscara de Tratamiento Dove Óleo Nutrición Ultra Cuidado 300 g: $6.669 (35%)
Desayuno y almacén
- mate Cocido Taragüí Diamantado 50 unidades: $1.490 (42%)
- té Taragüí Diamantado 50 unidades: $1.490 (39%)
- arroz Largo Fino Ala 1 kg: $1.170 (40%)
- arroz Integral Cuquets 1 kg: $1.395 (34%)
- granola Seeds Go Natural 290 g: $3.887 (35%)
- granola Berries Go Natural: $4.088,50 (35%)
Bebidas alcohólicas
- espumante Rosé Sweet Puska 750 ml: $4.990 (50%)
- vermouth Carpano Rosso 950 ml: $7.390 (35%)
- gin Spirito Blu 700 ml: $12.990 (31%)
Bebés e higiene femenina
- toallitas Húmedas Triple Protección Huggies 48 unidades: $2.980 (40%)
- protector Femenino Diario Extra Protección Largos 20 unidades: $2.460 (40%)
- protector Diario Tena Discreet Natural Care sin alas 15 unidades: $2.100 (36%)
- toallas Femme Nocturnas Plenitud 8 unidades: $11.000 (35%)
- toallitas Femeninas Kotex Esencial 16 unidades: $2.850 (35%)
- tampones Kotex Medio 12 unidades: $3.790 (35%)
- tampones Kotex Super 12 unidades: $3.790 (35%)
- protector Plenitud Femme Largo 14 unidades: $2.890 (35%)
Cuidado bucal
- enjuague Bucal Colgate Total Clean Mint 250 ml: $4.070 (35%)
- crema Dental Sensodyne Original 90 g: $3.893,50 (35%)
- cepillo de Dientes Colgate Bamboo Carbón 2 unidades: $6.530 (30%)