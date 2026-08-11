Día del Niño 2026: bancos lanzan descuentos de hasta 30% y 24 cuotas sin interés en juguetes, electrónica, ropa y más

En la previa del Día del Niño, las entidades financieras lanzaron promociones especiales en jugueterías, indumentaria, librerías, tecnología y gastronomía. Los beneficios incluyen reintegros, descuentos sin tope y financiación.

Los principales bancos lanzaron una batería de promociones para impulsar las compras de regalos, con descuentos que llegan hasta el 30%.

De cara al Día del Niño , que se celebra este domingo 16 de agosto , los principales bancos lanzaron una batería de promociones para impulsar las compras de regalos, con descuentos que llegan hasta el 30% y planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés .

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Las propuestas abarcan jugueterías, indumentaria infantil y deportiva, librerías, bicicletas, tecnología y gastronomía , aunque los beneficios varían según la entidad, la categoría del cliente, el medio de pago y el comercio elegido.

En algunos casos, los descuentos no tienen tope de reintegro , mientras que otras entidades establecieron límites de hasta $50.000. También aparecen promociones especiales para pagos mediante MODO, QR, NFC y billeteras digitales .

A continuación, el detalle de las principales promociones banco por banco para aprovechar en la previa del Día del Niño.

Banco Nación lanzó beneficios tanto en Tienda BNA+ como en comercios adheridos de todo el país. Del 7 al 11 de agosto , los clientes pueden comprar productos en Tienda BNA+ en hasta 24 cuotas sin interés , abonando desde la aplicación.

Además, entre el 10 y el 16 de agosto, quienes paguen mediante BNA+MODO con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco obtendrán un 25% de descuento, con un tope de $30.000 por compra, y la posibilidad de financiar en hasta 9 cuotas sin interés.

El beneficio alcanza a jugueterías, librerías, locales de indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos.

Banco Provincia: hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés

Banco Provincia tendrá dos jornadas especiales, el viernes 14 y sábado 15 de agosto, con un 20% de descuento, sin tope de reintegro, y 4 o 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en comercios adheridos.

Además, quienes paguen con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante NFC recibirán un 10% adicional de descuento, por lo que el ahorro puede alcanzar el 30%. Este beneficio adicional está disponible exclusivamente para dispositivos Android.

La promoción incluye jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías, indumentaria y otros comercios vinculados con el universo infantil.

Por su parte, Provincia Compras ofreció entre el 4 y el 7 de agosto descuentos y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Banco Ciudad: 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés

Banco Ciudad ofrece entre el 10 y el 12 de agosto un 20% de descuento en jugueterías, con un tope de reintegro de $10.000 por cliente, y hasta 10 cuotas sin interés.

Para acceder es necesario pagar mediante QR desde la App del Ciudad o Buepp, utilizando tarjetas de débito o crédito de la entidad. Las cuotas están disponibles para operaciones con tarjeta de crédito.

Entre los comercios adheridos aparecen El Mundo del Juguete, Cebra, City Kids, Carrusel, Giro Didáctico y Compañía del Juguete.

Durante las mismas jornadas, habrá en Coto hasta 9 cuotas sin interés para la compra presencial de juguetes y rodados con tarjetas de crédito del Ciudad.

Además, hasta el 12 de agosto, Tienda Ciudad ofrece hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, entre ellos juguetes, bicicletas, accesorios para gaming y juegos para consolas.

Banco Macro: hasta 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés

Banco Macro lanzó beneficios diferenciados según la categoría de cliente. Entre el 6 y el 8 de agosto, las compras en shoppings, jugueterías y locales de indumentaria y calzado infantil tuvieron hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Macro mediante Apple Pay, Google Pay, MODO NFC o MODO QR.

Para la Cartera General, el beneficio fue del 20% sin tope; para clientes Preferencial, del 25% sin tope; y para Selecta, del 30% sin tope. En todos los casos se ofrecieron hasta 12 cuotas sin interés.

En librerías, la entidad ofrece 10% de ahorro sin tope y hasta 12 cuotas sin interés.

Además, el domingo 16 de agosto, habrá beneficios en cines y locales gastronómicos adheridos pagando exclusivamente con MODO: 10% para Cartera General, 20% para Preferencial y 30% para Selecta, con topes respectivos de $10.000, $20.000 y $30.000 por cliente.

Galicia: hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés

Entre el jueves 13 y el domingo 16 de agosto, Galicia ofrecerá promociones especiales en indumentaria infantil y deportiva, jugueterías y librerías.

En indumentaria infantil y deportiva, los clientes Galicia tendrán 20% de ahorro, con un tope de $30.000, y hasta 6 cuotas sin interés. Para clientes Galicia Éminent, el descuento subirá al 25%, con un tope de $50.000 y hasta 12 cuotas sin interés.

En jugueterías, habrá un 20% de descuento sin tope y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Galicia, mientras que Éminent tendrá 25% sin tope y hasta 12 cuotas sin interés.

En librerías, los beneficios serán del 10% sin tope y hasta 6 cuotas para Galicia y del 15% sin tope y hasta 12 cuotas para Éminent.

BBVA: 20% de reintegro sin tope y hasta 18 cuotas sin interés

BBVA ofrece entre el 10 y el 12 de agosto un 20% de reintegro sin tope y 6 cuotas sin interés en jugueterías e indumentaria seleccionadas. Para acceder se debe pagar desde la App BBVA mediante QR MODO o MODO NFC, utilizando tarjetas de crédito de la entidad. Entre las marcas adheridas figuran El Mundo del Juguete, Giro Didáctico, Educando, City Kids, Cebra, Nike, GRID, Topper, 47 Street, Under Armour, Atomik y Open Sports, entre otras.

En tecnología, entre el 10 y el 16 de agosto, habrá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de comercios y marcas como Frávega, Samsung y Sony.

Además, durante agosto, Rapanui y Lucciano's cuentan con un 20% de reintegro, con un tope mensual compartido de $15.000, pagando sin contacto desde el celular mediante Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless.

ICBC: hasta 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés

ICBC tendrá promociones especiales entre el 13 y el 15 de agosto, con hasta 30% de ahorro, un tope de reintegro de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés, pagando con tarjetas Visa y Mastercard de la entidad.

Los beneficios alcanzan principalmente a jugueterías e indumentaria deportiva.

Entre los comercios y marcas adheridas aparecen Cebra, Kinderland, City Kids, Educando, Carrousel, Osito Azul, El Mundo del Juguete, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Under Armour, Mizuno, Champion, Open Sports, Adidas y Nike, entre otros.

Santander: descuentos sin tope y hasta 6 cuotas sin interés

Santander también cuenta con promociones durante agosto para clientes adheridos a Sorpresa Santander.

En Cebra, los miércoles hasta el 26 de agosto, ofrece un 20% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés, utilizando tarjetas Visa Santander de débito, crédito o recargables.

En indumentaria, Mimo & Co. tiene un 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés los miércoles 12, 19 y 26 de agosto. Para acceder al beneficio es necesario pagar mediante QR desde la App Santander o MODO con Visa Santander.

También en Grisino hay un 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés los miércoles hasta el 26 de agosto, pagando mediante QR desde Santander o MODO con Visa Santander.

Ojo con un punto importante: en 2026 el Día del Niño/Día de la Niñez cae el domingo 16 de agosto, no el 17 como decía la nota de 2025.