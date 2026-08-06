Beneficios ANSES para jubilados: cómo acceder hasta un 25% de descuento en supermercados

Los beneficiarios pueden reducir sus gastos de agosto con descuentos en supermercados y ahorros adicionales ofrecidos por bancos.

Los jubilados y pensionados que cobran por ANSES pueden acceder a descuentos en supermercados y otros comercios mediante el Programa de Beneficios Capital Humano y promociones de entidades bancarias.

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cuentan durante agosto con distintas alternativas para reducir el gasto en compras cotidianas . A los beneficios impulsados por el Gobierno nacional se suman promociones de entidades bancarias que permiten obtener reintegros adicionales.

Las rebajas alcanzan principalmente a supermercados , aunque también incluyen otros rubros vinculados al consumo diario, como artículos de limpieza, perfumería y farmacias. En algunos casos, el ahorro puede llegar hasta el 25% , dependiendo de la entidad financiera y del comercio elegido.

Para acceder a estas promociones no es necesario realizar trámites especiales . En la mayoría de los casos, basta con utilizar el medio de pago correspondiente y comprar en los locales adheridos al programa o a la promoción bancaria vigente.

El Programa de Beneficios Capital Humano es una iniciativa destinada a quienes cobran prestaciones de ANSES mediante una cuenta bancaria. Entre los principales alcanzados se encuentran los jubilados y pensionados , que pueden acceder a descuentos exclusivos en miles de comercios distribuidos en todo el país.

La propuesta busca aliviar el gasto mensual de los beneficiarios mediante acuerdos con distintas cadenas y negocios. Actualmente, la red incluye más de 7.000 comercios y cerca de 13.000 puntos de venta , lo que permite utilizar los beneficios en diferentes localidades.

La adhesión al programa es automática para quienes perciben sus haberes por ANSES y utilizan la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben el pago. No es necesario completar formularios ni realizar inscripciones previas para comenzar a utilizar los descuentos disponibles.

Descuentos y rubros disponibles: supermercados, limpieza y perfumería

Uno de los beneficios más utilizados corresponde a las compras en supermercados, donde los descuentos comienzan en el 10% y, en muchos establecimientos, se aplican sin un límite máximo de reintegro establecido por la promoción.

El programa también contempla rebajas de hasta el 20% en productos de limpieza e higiene personal, incluyendo artículos de perfumería. Estos acuerdos permiten acceder a precios más convenientes en consumos habituales del hogar.

La disponibilidad de los descuentos depende de cada comercio adherido, por lo que las condiciones pueden variar según la cadena, el local y la zona del país. Antes de realizar una compra, es recomendable verificar qué promociones se encuentran vigentes en el establecimiento elegido.

Requisitos para acceder al beneficio con tu tarjeta de débito

El acceso a los descuentos se realiza de manera simple. Los beneficiarios deben efectuar el pago utilizando la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde ANSES deposita la jubilación o la pensión.

La promoción se aplica únicamente en los comercios adheridos al Programa de Beneficios Capital Humano, por lo que el uso de otro medio de pago o de una cuenta diferente puede impedir el acceso al descuento correspondiente.

Quienes deseen conocer el listado actualizado de supermercados y locales participantes pueden consultar la nómina oficial, donde también se detallan las promociones disponibles, los rubros alcanzados y las condiciones particulares de cada convenio.

Promociones de bancos: cómo sumar hasta un 25% de ahorro adicional

Además del programa oficial, diversas entidades bancarias lanzan campañas exclusivas para sus clientes jubilados. Estas promociones pueden combinar descuentos, reintegros y beneficios especiales en determinados días de la semana.

En algunos casos, los bancos ofrecen ahorros de hasta el 25% en supermercados, además de promociones en farmacias, cuotas sin interés y reintegros adicionales para compras realizadas con tarjetas de débito o crédito emitidas por la entidad.

Las condiciones cambian según cada banco e incluyen diferencias en los porcentajes de devolución, topes de reintegro, fechas de vigencia y comercios participantes. Por ese motivo, conviene revisar periódicamente las promociones disponibles para aprovechar el mayor ahorro posible en las compras del mes.

Como complemento de estos beneficios, los jubilados y pensionados pueden combinar los descuentos oficiales con las promociones bancarias cuando las condiciones lo permiten, logrando una reducción significativa en el gasto mensual. Planificar las compras y consultar previamente los comercios adheridos es una estrategia que ayuda a aprovechar al máximo cada una de estas herramientas.