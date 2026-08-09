Descuentos de ANSES para jubilados: la lista completa para ahorrar en las compras de agosto

El programa suma beneficios en distintos rubros y se complementa con propuestas bancarias que permiten financiar consumos o recuperar parte del dinero.

Los jubilados y pensionados de ANSES pueden aprovechar durante agosto beneficios en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos.

ANSES ofrece durante agosto que los beneficiarios puedan acceder a una red de promociones que alcanza distintos puntos del país y contempla consumos habituales. La propuesta reúne acuerdos con comercios y entidades financieras, con condiciones que varían según cada operación.

La modalidad de cada beneficio tampoco es uniforme: algunas ventajas se aplican directamente sobre el precio, mientras que otras funcionan mediante devoluciones posteriores. Por eso, conocer el mecanismo de cada oferta es clave antes de pagar.

Además, existen campañas particulares de los bancos que pueden ampliar las posibilidades de ahorro , mediante financiación o porcentajes de devolución. En todos los casos, es necesario revisar previamente los requisitos, límites y fechas establecidos para cada promoción.

El programa Beneficios Capital Humano ANSES permite a los jubilados y pensionados obtener ventajas en consumos cotidianos. La propuesta reúne a más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas localidades del país.

Entre los rubros alcanzados se encuentran supermercados, farmacias, perfumerías y ópticas, entre otros. Esto permite aplicar los beneficios sobre productos de alimentación, medicamentos, artículos de higiene y otros gastos que forman parte del presupuesto mensual de los adultos mayores.

La modalidad de ahorro no es igual en todos los establecimientos. Algunas promociones se descuentan directamente al momento de pagar, mientras que otras funcionan mediante un reintegro posterior. Por eso, antes de concretar una compra conviene verificar cómo se acredita el beneficio y si existe un límite de devolución.

Supermercados, farmacias y estaciones de servicio: la lista de comercios participantes

Dentro de la red de establecimientos que participan del programa aparecen importantes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. La presencia de distintas empresas permite que los beneficiarios encuentren alternativas en diferentes zonas.

La propuesta también se extiende a otros sectores. Entre los comercios contemplados figuran farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, además de negocios pertenecientes a otras actividades. La disponibilidad concreta puede variar según la localidad y las condiciones establecidas por cada comercio.

Para saber si un establecimiento determinado participa, es importante consultar el listado actualizado de la red antes de realizar la compra. También se deben revisar los días en los que funciona cada promoción, ya que no todas las ofertas permanecen disponibles durante toda la semana ni se aplican de la misma manera.

Las ofertas de los bancos: cuotas sin interés y porcentajes de devolución

Los clientes jubilados y pensionados también pueden sumar beneficios a través de las promociones de sus bancos. Estas campañas son independientes de las ofrecidas por ANSES y pueden incluir porcentajes de descuento, reintegros y planes de financiación.

Entre las propuestas mencionadas se encuentra Banco Galicia, que ofrece hasta un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en determinados supermercados, farmacias y ópticas. Por su parte, Banco Supervielle cuenta con promociones que llegan al 50% de descuento en farmacias seleccionadas, además de un 20% los martes en supermercados participantes y un 10% en estaciones de servicio Shell.

Las condiciones pueden modificarse según la campaña vigente, por lo que es necesario controlar los topes, los días habilitados y los comercios incluidos. También resulta conveniente conservar los comprobantes de las operaciones para verificar posteriormente que el descuento o reintegro haya sido aplicado correctamente.

En este contexto, combinar los beneficios disponibles puede convertirse en una herramienta útil para administrar mejor el presupuesto mensual. Revisar las promociones antes de comprar permite identificar dónde conviene utilizar la tarjeta y evitar perder un reintegro por desconocer alguna condición.