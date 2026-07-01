Cuenta DNI renovó sus descuentos en julio 2026: uno por uno, todos los reintegros + Agregar ámbito en









Con la llegada de las vacaciones de invierno, podes acceder a un 25% de descuento en gastronomía todos los días, con un tope de ahorro que se elevó a $10.000.

Cuenta DNI mantiene el 40% de descuento en la compra de garrafas.

Cuenta DNI actualizó sus beneficios para julio 2026 y sumó nuevos descuentos y reintegros para quienes utilizan la billetera virtual del Banco Provincia en sus compras diarias.

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Durante este mes, la app pone el foco en las vacaciones de invierno, con promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias, estaciones de servicio, librerías y otros rubros.

Además, la plataforma conserva las oportunidades de ahorro que ya forman parte de su calendario habitual, como en farmacias, perfumerías, marcas seleccionadas, garrafas y universidades. A continuación, conocé los detalles.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en julio 2026 Comercios de cercanía: obtené 20% de descuento de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

obtené 20% de descuento de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: accedé a un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

accedé a un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Garrafas: aprovechá 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

aprovechá 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: obtené 25% de descuento todos los días. El nuevo tope es de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

obtené 25% de descuento todos los días. El nuevo tope es de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): accedé a un 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El nuevo tope es de $10.000 por fin de semana y se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

accedé a un 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El nuevo tope es de $10.000 por fin de semana y se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: aprovechá 30% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

aprovechá 30% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: disfrutá de 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

disfrutá de 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos. Para conocer todos los comercios participantes y más información sobre cada promoción, visitá el sitio web oficial del Banco Provincia (https://www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni)