Este 29 de mayo aprovechá los descuentos, cuotas sin interés y promociones bancarias en supermercados físicos, compras online y sucursales express de Carrefour. Las ofertas incluyen productos del sector indumentaria, calzado, artículos para el hogar, productos de almacén, bebidas y categorías de higiene personal.
Cómo aprovechar las promociones de Carrefour este 29 de mayo de 2026
Conocé la ofertas que comparte esta cadena de supermercados, para afrontar gastos cotidianos y compras ocasionales a fin de mes.
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Los clientes que juntan promociones propias del supermercado con beneficios bancarios y billeteras virtuales pueden reducir el valor final de la compra. Muchas rebajas funcionan de manera acumulable y permiten obtener reintegros sobre distintos rubros de consumo cotidiano. La empresa tiene además beneficios especiales para usuarios registrados en Mi Carrefour. El programa incluye precios diferenciales, descuentos personalizados y cupones sobre productos seleccionados dentro de la tienda online y locales físicos.
Las promociones vigentes este jueves también abarcan financiación sin interés en ropa de temporada, descuentos para jubilados y beneficios vinculados con tarjetas bancarias. Algunas ofertas dependen del medio de pago elegido y otras aplican únicamente en jornadas específicas.
Qué descuentos hay en Carrefour este 29 de mayo
Entre los beneficios más importantes aparece el acuerdo con Banco Nación y MODO BNA+. La promoción permite acceder a un 30% de reintegro, mediante pagos con QR usando tarjetas Visa o Mastercard, emitidas por la entidad bancaria.
Las condiciones del beneficio incluyen:
- 30% de reintegro con Banco Nación y MODO BNA+
- pago mediante QR
- tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación
- tope semanal de $12.000 por cliente
- válido en supermercados adheridos
Los jubilados y pensionados que cobran haberes a través del Banco Nación también conservan promociones especiales, mediante el programa Beneficios Capital Humano.
Las condiciones disponibles para ese segmento incluyen:
- 5% de reintegro con BNA+ MODO
- disponible de lunes a viernes
- tope semanal de $5.000
- tope mensual de $20.000
- válido en cadenas adheridas como Carrefour
La cadena también mantiene promociones especiales sobre productos TEX Otoño Invierno 2026. Las ofertas incluyen financiación y descuentos en ropa para adultos, niños y bebés.
Entre los artículos destacados aparecen:
- sweater cuello básico por $44.990
- jean slouchy ballon por $54.990
- buzo comfy por $39.990
- chaleco canelón en promoción por $48.990
- campera básica por $39.990
- pantalón wide punto por $39.990
- campera PU por $79.990
Las promociones en calzado también continúan este 29 de mayo. Carrefour ofrece zapatillas acordonadas y mocasines de gamuza desde $57.990.
Cuotas, ropa infantil y promociones acumulables
El catálogo infantil mantiene descuentos sobre prendas con personajes licenciados, conjuntos y calzado. Las promociones tienen en cuenta ropa para chicos y bebés.
Entre los productos disponibles con mayor descuento aparecen las siguientes opciones:
- buzos estampados desde $26.990
- pantalones de frisa con estampa por $26.990
- remeras manga larga desde $25.990
- zapatillas infantiles desde $19.990
- parkas en promoción por $39.990
- pijama Toy Story por $39.990
- camisón Stitch por $39.990
- pijamas gamer o espaciales desde $29.990
- pantalones y buzos licenciados por $29.990
- remeras manga larga desde $12.990
- jeans para bebés por $24.990
- chalecos desde $29.990
- zapatillas acordonadas desde $24.990
Carrefour también mantiene financiación en cuotas para indumentaria y calzado. El beneficio alcanza compras superiores a $50.000 realizadas con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o American Express.
Cómo combinar descuentos y ahorrar más en Carrefour
Muchos clientes combinan promociones propias de la cadena con reintegros bancarios y beneficios digitales, para obtener mayores descuentos en compras grandes. Los topes de devolución aparecen entre los factores más importantes al momento de pagar. Algunas promociones cuentan con límites semanales o mensuales, por lo que muchos consumidores dividen compras para acceder a un mayor ahorro total.
La cadena también mantiene beneficios específicos con Tarjeta Carrefour Crédito y Cuenta Digital Carrefour Banco sobre categorías seleccionadas.
Entre las promociones vigentes aparecen:
- 20% de descuento con Tarjeta Carrefour Crédito
- sin tope de reintegro
- disponible en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.com.ar
- no incluye carnicería, frutas, verduras ni electrodomésticos
Los mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES también acceden a descuentos especiales mediante Mi Carrefour.
Las condiciones incluyen:
- 10% de descuento para clientes Mi Carrefour
- válido para beneficiarios de ANSES
- disponible para mayores de 60 años
- tope de devolución de $35.000
- válido en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Maxi y Carrefour.com.ar
Las promociones online también conservan beneficios especiales con Club La Nación y Naranja X.
Entre las opciones disponibles aparecen:
- 10% de descuento con Club La Nación
- válido para entrega inmediata en Carrefour.com.ar
- sin tope
- 4 cuotas sin interés con Naranja X
- disponible todos los días
- válido para toda la compra
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