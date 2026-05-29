Cómo aprovechar las promociones de Carrefour este 29 de mayo de 2026

Conocé la ofertas que comparte esta cadena de supermercados, para afrontar gastos cotidianos y compras ocasionales a fin de mes.

Las ofertas de esta cadena permiten acomodar los gastos al bolsillo de cada uno.

Este 29 de mayo aprovechá los descuentos , cuotas sin interés y promociones bancarias en supermercados físicos, compras online y sucursales express de Carrefour. Las ofertas incluyen productos del sector indumentaria, calzado, artículos para el hogar, productos de almacén, bebidas y categorías de higiene personal.

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Los clientes que juntan promociones propias del supermercado con beneficios bancarios y billeteras virtuales pueden reducir el valor final de la compra . Muchas rebajas funcionan de manera acumulable y permiten obtener reintegros sobre distintos rubros de consumo cotidiano. La empresa tiene además beneficios especiales para usuarios registrados en Mi Carrefour. El programa incluye precios diferenciales, descuentos personalizados y cupones sobre productos seleccionados dentro de la tienda online y locales físicos.

Las promociones vigentes este jueves también abarcan financiación sin interés en ropa de temporada, descuentos para jubilados y beneficios vinculados con tarjetas bancarias . Algunas ofertas dependen del medio de pago elegido y otras aplican únicamente en jornadas específicas.

Entre los beneficios más importantes aparece el acuerdo con Banco Nación y MODO BNA+. La promoción permite acceder a un 30% de reintegro , mediante pagos con QR usando tarjetas Visa o Mastercard, emitidas por la entidad bancaria.

Las condiciones del beneficio incluyen:

30% de reintegro con Banco Nación y MODO BNA+

pago mediante QR

tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación

tope semanal de $12.000 por cliente

válido en supermercados adheridos

Los jubilados y pensionados que cobran haberes a través del Banco Nación también conservan promociones especiales, mediante el programa Beneficios Capital Humano.

Las condiciones disponibles para ese segmento incluyen:

5% de reintegro con BNA+ MODO

disponible de lunes a viernes

tope semanal de $5.000

tope mensual de $20.000

válido en cadenas adheridas como Carrefour

La cadena también mantiene promociones especiales sobre productos TEX Otoño Invierno 2026. Las ofertas incluyen financiación y descuentos en ropa para adultos, niños y bebés.

Entre los artículos destacados aparecen:

sweater cuello básico por $44.990

jean slouchy ballon por $54.990

buzo comfy por $39.990

chaleco canelón en promoción por $48.990

campera básica por $39.990

pantalón wide punto por $39.990

campera PU por $79.990

Las promociones en calzado también continúan este 29 de mayo. Carrefour ofrece zapatillas acordonadas y mocasines de gamuza desde $57.990.

Supermercado Imagen: Freepik

Cuotas, ropa infantil y promociones acumulables

El catálogo infantil mantiene descuentos sobre prendas con personajes licenciados, conjuntos y calzado. Las promociones tienen en cuenta ropa para chicos y bebés.

Entre los productos disponibles con mayor descuento aparecen las siguientes opciones:

buzos estampados desde $26.990

pantalones de frisa con estampa por $26.990

remeras manga larga desde $25.990

zapatillas infantiles desde $19.990

parkas en promoción por $39.990

pijama Toy Story por $39.990

camisón Stitch por $39.990

pijamas gamer o espaciales desde $29.990

pantalones y buzos licenciados por $29.990

remeras manga larga desde $12.990

jeans para bebés por $24.990

chalecos desde $29.990

zapatillas acordonadas desde $24.990

Carrefour también mantiene financiación en cuotas para indumentaria y calzado. El beneficio alcanza compras superiores a $50.000 realizadas con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o American Express.

Calzado zapatillas El lavado de las zapatillas nunca fue tan fácil como ahora. Freepik

Cómo combinar descuentos y ahorrar más en Carrefour

Muchos clientes combinan promociones propias de la cadena con reintegros bancarios y beneficios digitales, para obtener mayores descuentos en compras grandes. Los topes de devolución aparecen entre los factores más importantes al momento de pagar. Algunas promociones cuentan con límites semanales o mensuales, por lo que muchos consumidores dividen compras para acceder a un mayor ahorro total.

La cadena también mantiene beneficios específicos con Tarjeta Carrefour Crédito y Cuenta Digital Carrefour Banco sobre categorías seleccionadas.

Entre las promociones vigentes aparecen:

20% de descuento con Tarjeta Carrefour Crédito

sin tope de reintegro

disponible en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.com.ar

no incluye carnicería, frutas, verduras ni electrodomésticos

Los mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES también acceden a descuentos especiales mediante Mi Carrefour.

Las condiciones incluyen:

10% de descuento para clientes Mi Carrefour

válido para beneficiarios de ANSES

disponible para mayores de 60 años

tope de devolución de $35.000

válido en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Maxi y Carrefour.com.ar

Las promociones online también conservan beneficios especiales con Club La Nación y Naranja X.

Entre las opciones disponibles aparecen: