Confirmado: Argentina aceptará ayuda del FMI contra la crisis

El Presidente tomará así una línea de crédito del FMI que se ubicaría entre los 3.000 y 3.500 millones de dólares, los que se destinarían casi exclusivamente a poder tomar futuras decisiones económicas de sostenimiento de la economía real; como el apoyo a la obra pública y la asistencia a las provincias. En consecuencia, no será dinero para pagar vencimientos de deuda; los que continuarán dependiendo de la decisión del Jefe de Estado y las órdenes que les dé al presidente del BCRA, Miguel Pesce, de utilizar o no las reservas. La próxima, y crucial, parada, será el pago del los u$s1.300 millones del 7 de mayo del Bonar 24; para muchos, el faro para determinar si el país ingresará o no en default voluntario.