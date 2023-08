Dólar ahorro: restringen el acceso a un nuevo grupo

La pista la dio este miércoles la ministra de trabajo, Kelly Olmos, al afirmar que el que cobra el bono queda por fuera de la compra de dólar oficial. "Efectivamente no queremos que esto vaya a la brecha, queremos que vaya al consumo. El que cobra el bono queda afuera del mercado de cambios". Sin embargo, cuando fue consultada en la radio Urbana Play acerca de dólar MEP no respondió aunque no se descarta. Vale recordar que en septiembre de 2022, el Gobierno cercó el acceso a la compra de dólar MEP y CCL a quienes tengan subsidios por tarifas.