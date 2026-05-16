Torneo Apertura 2026: River y Rosario Central juegan por el primer lugar en la final

El encuentro está cubierto de una gran expectativa por el poderío de ambos y los cruces verbales que tuvieron lugar durante la semana. Quien salga victorioso, será el primer finalista.

River y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental , en un duelo correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y definirá al primer finalista del certamen, que luego enfrentará al ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano .

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega tras eliminar a Gimnasia , en un partido donde mostró una versión mucho más sólida y convincente, algo que venían reclamando los hinchas millonarios.

Con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta , River consiguió un triunfo que le permitió recuperar confianza y volver a posicionarse como candidato.

Ahora, el equipo tendrá la posibilidad de demostrar que aquella actuación no fue un episodio aislado y que efectivamente logró encontrar el funcionamiento que buscaba.

Aunque el entrenador todavía no realizó una práctica formal de fútbol tras la clasificación, todo indica que mantendrá la estructura que utilizó frente al Lobo. Luego de recuperarse de distintas sobrecargas musculares, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña volverían a estar desde el arranque.

La defensa se completaría con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que el mediocampo tendría nuevamente a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván.

Una de las novedades pasaría por la presencia de Maximiliano Meza en reemplazo de Santiago Lencina. En ataque, continuarían Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Rosario Central quiere eliminar a otro grande

Del otro lado estará el equipo de Jorge Almirón, que atraviesa un gran presente y ganó siete de sus últimos ocho encuentros.

El Canalla dejó en el camino primero a Independiente y luego a Racing, en un partido muy caliente que terminó definiéndose en tiempo suplementario.

El encuentro ante la Academia quedó envuelto en polémica luego de las expulsiones de Maravilla Martínez y Marcos Di Cesare, decisiones arbitrales que despertaron fuertes protestas del banco encabezado por Gustavo Costas.

Incluso, el presidente racinguista Diego Milito cuestionó públicamente el arbitraje tras la eliminación.

angel di maria rosario central Di María volverá al Monumental después de 20 años. Archivo

El último partido terminó empatado

La última vez que River y Rosario Central se enfrentaron fue en enero de este año, también por el Torneo Apertura. En aquella oportunidad igualaron 0-0 en un partido parejo que tuvo como acción más destacada un gol anulado a Sebastián Driussi tras la intervención del VAR.

La otra semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano se jugará al día siguiente en La Paternal. La final del torneo se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Posible formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

Los datos del partido