Irán asegura que mantiene el diálogo con EEUU y anuncia un nuevo mecanismo en el estrecho de Ormuz

Teherán afirmó que recibió mensajes de Washington para seguir negociando, en medio de la disputa por la vía marítima clave.

Irán aseguró este sábado que mantiene abiertos canales de comunicación con Estados Unidos , pese al estancamiento de las negociaciones formales por la guerra en Medio Oriente , al tiempo que anunció un nuevo mecanismo para administrar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz , una ruta clave para el comercio energético global.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión regional, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , rechazara la última propuesta iraní para avanzar hacia un acuerdo y la calificara como “inaceptable” . Aun así, desde Teherán afirmaron que la administración republicana retomó el contacto diplomático bajo la supervisión de países mediadores.

El canciller iraní, Abbas Araqchi , confirmó desde Nueva Delhi , donde participa de una cumbre de los BRICS , que ambos gobiernos siguen intercambiando mensajes, aunque admitió que las conversaciones avanzan con dificultad.

“Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo ”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa.

Según Araqchi , uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de confianza entre las partes. En ese sentido, advirtió que las señales que llegan desde Washington no siempre son consistentes: “Los mensajes que recibimos son contradictorios. Cada día es diferente al anterior” , afirmó.

Las tratativas quedaron bajo mayor presión después de que Trump descartara públicamente la propuesta presentada por Irán para intentar encaminar una salida al conflicto. El mandatario estadounidense cuestionó las condiciones planteadas por Teherán, mientras el precio del petróleo volvió a subir en los mercados internacionales por el temor a una escalada.

Un nuevo esquema para el tránsito en el estrecho de Ormuz

En paralelo, el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunció que Irán diseñó un nuevo mecanismo para gestionar la circulación de buques en el estrecho de Ormuz.

El legislador sostuvo que el sistema se aplicará sobre una ruta específica para embarcaciones comerciales y países que cooperen con Teherán. Además, anticipó que se cobrarán tarifas por los servicios vinculados a ese esquema.

estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro de la tensión por el anuncio de un nuevo esquema de tránsito marítimo.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, publicó Azizi en la red social X.

El diputado afirmó que solo podrán beneficiarse de ese mecanismo los buques y actores que cooperen con el país. También advirtió que el paso seguirá cerrado para operadores vinculados al denominado Proyecto Libertad, una iniciativa lanzada por Estados Unidos para escoltar embarcaciones afectadas por el bloqueo iraní.

El debate por los peajes y la presión internacional

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo: por allí circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa a nivel global. Por eso, cualquier restricción o intento de modificar sus condiciones de tránsito impacta de manera directa en los mercados energéticos.

A fines de marzo, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para establecer el cobro de peajes en la zona, aunque la iniciativa todavía debe ser debatida y votada por el pleno legislativo. Sin embargo, el Banco Central de Irán anunció a fines de abril que ya había comenzado a recibir pagos de buques por circular por esa vía.

La medida generó rechazo en Washington y también fue un tema de conversación entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante su reciente cumbre en Pekín. Según la Casa Blanca, ambos mandatarios coincidieron en que el estrecho debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía.

En ese encuentro, Xi Jinping expresó además su rechazo a la militarización de la zona y a cualquier intento de cobrar peajes por su uso. También manifestó interés en aumentar la compra de petróleo estadounidense para reducir la dependencia china del corredor marítimo en el futuro.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril, en respuesta al bloqueo impuesto por Teherán en Ormuz. La operación estadounidense para escoltar barcos varados fue suspendida por Trump al día siguiente de su lanzamiento, con el objetivo de dar margen a las negociaciones.