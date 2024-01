Mejora de la balanza comercial, deuda externa y brecha: las claves en 2024 para las reservas

Balanza comercial, deuda externa y dólar: las claves

Con todo, Ámbito dialogó con especialistas para ver cómo empalma esta mejora en la balanza comercial con los pagos y obligaciones de este año. En primer lugar, para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, el modelo 80%-20% de liquidación puede perjudicar la acumulación de reservas: “Suponiendo que tenés una balanza comercial positiva por u$s16.000 millones, con exportaciones por u$s80.000 millones, y el 20% se va por CCL, no vas a conseguir ningún dólar porque justamente ese monto -los u$s16.000 millones- se irán por el mercado financiero”, advierte el especialista. En ese sentido, resalta que esta modalidad para ingresar divisas al sistema “no traerá excedentes de dólares por ningún lado” y que, de momento, las ganancias en dólares solo resultan de “patear los pagos a los importadores, y no por mayor liquidación”.

Respecto de los vencimientos de deuda, para Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, las obligaciones del Tesoro durante el primer cuatrimestre “no son particularmente extravagantes” aunque sí “muy importantes” con relación a la capacidad de su generación de caja actual. “En la medida en que se consolide la estabilidad de las variables cambiarias y financieras con tasas reales negativas, la política del BCRA será efectiva atacando la deuda del Banco Central, cuestión medular del problema”, detalla el economista. De todos modos, resalta que el saldo comercial externo vía mayores exportaciones agrícolas, evolución del complejo energético y el litio acercarán en términos netos dólares por 3,5% del PBI.

Por último, para Guido Zack, director de Economía en Fundar, si bien no es un año “exigente” en el pago de la deuda, gracias a la reestructuración de deuda con los bonistas y el FMI, cualquier vencimiento “es desafiante” en un contexto de reservas negativas. Así, destaca la importancia de mantener la brecha acotada con los dólares financieros. “No se puede mantener por muchos meses más la inflación de diciembre, porque va a impactar en los dólares paralelos, por tanto en la brecha y, en el peor de los casos, en el oficial”, motorizando así un nivel mayor de suba de precios que lo visto el mes pasado.

Mientras tanto, desde la devaluación el BCRA volvió a acumular reservas por unos u$s2.500 millones. Según Ecolatina, producto de una mayor liquidación de exportaciones y demanda limitada de importaciones. “Las compras netas que pueda acumular la autoridad monetaria estas semanas serán clave pensando en que dentro de 30 días comenzaría la mayor demanda de divisas de los importadores producto del esquema establecido, que en enero vencen cerca de u$s1.500 millones de deuda soberana y que la cosecha gruesa aún queda lejos”, concluye la consultora.