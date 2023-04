Dólar blue: ¿podrá el Gobierno frenar la tensión cambiaria?

Los dólares paralelos están disparados en los últimos días y no paran de subir los precios en el mercado. Tal es el caso del blue , que llegó a los $500 en un momento de la tarde de este martes, aunque luego moderó la suba y se ubicó en torno a los $490 ($30 por encima del cierre previo). Lo mismo sucedió en el Contado Con Liquidación, aunque fuentes del mercado informaron que el Banco Central (BCRA) salió a intervenir esa plaza por orden de Sergio Massa y se ubicó en torno a los $373. En este contexto, los analistas intentan evaluar qué sucederá y la gran pregunta es si el Gobierno logrará controlar la dinámica en algún momento.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, parte de esta corrida responde a que el Gobierno no tomó medidas suficientemente contundentes a la situación que representa la cosecha para el campo, que significa pérdidas por u$s20.000 millones. "Más allá del dólar soja , no hubo una respuesta contundente a esta situación", explica. Y asegura que la última suba de tasas del BCRA fue muy tenue, teniendo en cuenta el alto nivel de inflación de marzo , que fue del 7,7% y que se espera que siga alta en abril.

Esta es una medida extrema que tuvo que aplicar el Gobierno, y responde a que, “tiene que poner toda la carne en el asador porque no tiene muchas más herramientas”. Así, Buteler describe que la posibilidad que le queda al equipo económico es “salir a vender los dólares que compraron a 300 a través del Dólar soja 3 en la plaza del CCL”.

En este sentido, el economista Gustavo Ber coincide con esa mirada al señalar que “está muy complicada la dinámica y anticipa que es probable que se vengan mayores intervenciones hacia adelante por parte del Gobierno, que podrían influir en los dólares financieros en el corto plazo e ir calmando esa plaza”, pero advierte que eso será a costa de seguir presionando a las castigadas paridades.

El Gobierno necesita dólares frescos

Ber señala que el Gobierno está a la espera “de mayores liquidaciones del dólar agro y nuevos financiamientos, incluidos intentar un adelantamiento de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El tema, hacia adelante, será ver si el Gobierno logra, más allá de los resultados del día, en el que “las intervenciones lograron bajar a los paralelos desde los máximos históricos que alcanzaron”. Lo que preocupa, en definitiva es “el después”, que depende de si se logra una estabilización más duradera.

El problema que tiene en este sentido es que necesita divisas. Tal como indica Glustein, "al no tener liquidación fuerte del agro, necesita dólares frescos para hacerle frente a la demanda". Por un lado, intenta conseguirlos adelantando ingresos del campo, ya que no hay factores que garanticen más dólares, pero la sequía le juega en contra y no logra despegar el programa dólar soja 3, que también implica un elevado costo para el BCRA. Y, por otro, negocia un nuevo desembolso del FMI en estos momentos. De hecho, Massa planea viajar en breve a Estados Unidos para avanzar en ese sentido.