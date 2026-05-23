Descanso total en el paraíso: el destino de la Patagonia que parece sacado de una película

Este rincón del sur argentino es una de las joyas de las que puede disfrutar en medio de una increíble tranquilidad.

Este lugar es una de las grandes alternativas con las que cuenta el sur argentino.

El turismo en la Patagonia tiene rincones pensados para todos los gustos. Quienes buscan aventura o paisajes naturales imponentes pueden encontrarlos en varios puntos del territorio, pero también existen variantes para aquellos que esperan experiencias más relacionadas con el bienestar personal .

En Neuquén, uno de los rincones que más llama la atención del público está especialmente orientado a quienes sufren dolencias o problemas en la piel y respiratorios , ya que cuenta con espacios que ofrecen tratamientos para ellos. Cualquiera que se anime a conocerlo sale completamente relajado, porque el lugar cumple con lo que promete de principio a fin.

Las Termas de Copahue se ubican en el noroeste de Neuquén, dentro del departamento de Ñorquín . Están a unos 18 kilómetros de Caviahue , una localidad cercana que suele funcionar como punto de referencia para llegar hasta este sector de la provincia.

La zona está rodeada de naturaleza, pero su principal atractivo está el centro del lugar.

El complejo se encuentra en la cordillera neuquina, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y cerca del volcán Copahue . Esa ubicación permite que el lugar tenga aguas calientes naturales y barros utilizados en tratamientos, dos de los grandes motivos por los que recibe visitantes desde hace tantos años.

En las Termas de Copahue se pueden realizar baños en aguas calientes, tratamientos con barros naturales, inhalaciones y circuitos de relajación . La propuesta combina bienestar y salud, por eso recibe tanto al turismo que busca desconectar como a personas que llegan por molestias musculares, problemas de piel o afecciones respiratorias.

El complejo cuenta con distintos espacios preparados para cada tratamiento. No se trata solo de entrar a una pileta: hay sectores para aplicar barro sobre la piel, salas para inhalaciones, áreas de kinesiología, servicios de estética y circuitos pensados para aliviar tensiones del cuerpo.

Uno de los puntos más conocidos es la Laguna Sulfurosa, donde se encuentran barros grises que se usan en aplicaciones sobre la piel. También forman parte del recorrido la Laguna del Chancho, la Laguna de los Callos y la Laguna Verde, cada una asociada a diferentes usos dentro de la experiencia termal.

Durante el verano, también es una gran alternativa y suma un atractivo mayor: suelen realizarse festejos que lo transforman, durante unos días, en el punto más visitado del norte de Neuquén. Allí hay música en vivo, una gran oferta gastronómica que reúne platos y preparaciones de toda la región, cafés y tragos de especialidad, además de actividades recreativas.

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Cómo ir hasta las Termas de Copahue

Para ir en auto desde la ciudad de Neuquén hasta las Termas de Copahue hay que recorrer alrededor de 380 kilómetros. El camino sale por la Ruta Nacional 22 hacia Zapala; desde allí continúa por la Ruta Provincial 21 hasta Loncopué y luego por la Ruta Provincial 26 en dirección a Caviahue.

Al llegar allí queda el último tramo hasta Copahue, de unos 18 kilómetros. Ese trayecto se hace por la Ruta Provincial 27, un camino de ripio que conviene revisar antes de salir, especialmente si hay nieve, lluvia o bajas temperaturas.