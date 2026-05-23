León XIV visitó Italia y advirtió por los residuos tóxicos: "Un cambio de mentalidad económica sanará el planeta"

El papa recorrió una zona del sur de Italia afectada durante décadas por residuos tóxicos y reclamó una respuesta social, política y religiosa.

León XIV visitó Acerra, epicentro de la llamada “Tierra de los Fuegos”, y pidió un cambio de mentalidad económica.

El papa León XIV visitó este sábado la llamada “Tierra de los Fuegos” , una región del sur de Italia marcada por décadas de contaminación provocada por el entierro y la quema de residuos tóxicos. Desde la localidad de Acerra , cerca de Nápoles , el pontífice reclamó un cambio profundo en el modelo económico y advirtió sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias de un sistema basado en el descarte.

Ante unos 15.000 fieles reunidos en una plaza céntrica de la ciudad, León XIV sostuvo que solo un cambio de mentalidad “económica, civil e incluso religiosa” permitirá sanar esa tierra y también al planeta. Su mensaje retomó la línea ambiental impulsada por Francisco en la encíclica Laudato Si’ , citada varias veces durante la jornada.

La visita comenzó con un encuentro en la catedral local junto a familiares de víctimas y personas enfermas por la contaminación. Luego, tras recorrer Acerra en el papamóvil, dirigió un discurso a las autoridades civiles en el que cuestionó un paradigma económico “individualista” y “tecnocrático” , orientado a concentrar recursos y beneficios en pocos sectores.

León XIV sostuvo que ese modelo continúa vigente y lo vinculó con la disputa por los recursos naturales, la debilidad de algunos dirigentes frente a los sectores de poder y un desarrollo tecnológico que, según advirtió, muchas veces queda subordinado a las ganancias de unos pocos.

“ Cuántos residuos, cuánto desperdicio, cuántos venenos han surgido de un modelo de crecimiento que nos ha hechizado , dejándonos más enfermos y más pobres”, planteó el pontífice. En esa línea, llamó a construir “paso a paso, pero rápidamente” un sistema menos consumista .

El papa también pidió un pacto entre personas, instituciones y organizaciones para trasladar esa nueva mirada al ámbito educativo y social. Además, instó a evitar la resignación y a sostener una vigilancia activa sobre la salud de la creación, con el rechazo a prácticas que contaminan la tierra, el agua, el aire y la convivencia.

Una región golpeada por los residuos tóxicos

La “Tierra de los Fuegos” abarca unas 90 localidades de la región de Campania, donde durante años la mafia local gestionó el vertido ilegal de residuos industriales. Según denuncias históricas, parte de esos desechos provenía de fábricas del norte italiano que encontraron en esa zona una vía barata y clandestina para deshacerse de materiales contaminantes.

Durante el encuentro en la catedral, el obispo de Acerra, Antonio Di Donna, describió el impacto del “drama ambiental” en la población y afirmó que durante décadas llegaron al territorio miles de toneladas de residuos tóxicos. Según señaló, esa operatoria permitió grandes beneficios al crimen organizado y generó severas consecuencias sanitarias.

El religioso también remarcó el aumento de enfermedades y muertes prematuras, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y vinculó la contaminación con la aparición frecuente de tumores en la región.

Por su parte, el alcalde de Acerra, Tito d’Errico, afirmó que la comunidad no se resigna frente a esa historia de contaminación y presentó a la ciudad como un símbolo de resistencia civil, redención moral y voluntad de cambio.