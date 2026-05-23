Bomba en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas tras el flojo semestre

El propio técnico había puesto dudas sobre su continuidad luego de quedar afuera de la Copa Sudamericana en la fase de grupo y de quedar eliminado del Torneo Apertura en cuartos de final.

Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

El presidente de Racing Club, Diego Milito, tomó la decisión de despedir a Gustavo Costas como director técnico del primer equipo, luego de un semestre marcado por los malos resultados y las eliminaciones en el plano local e internacional.

La determinación fue tomada junto a Sebastián Saja , director deportivo de la institución, después del empate 2-2 ante Caracas en el Cilindro de Avellaneda, resultado que dejó a la Academia afuera de la Copa Sudamericana cuando todavía restaba una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Costas, ídolo del club y campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 , tenía contrato vigente hasta 2028 , pero la dirigencia decidió interrumpir el vínculo tras el desgaste acumulado en los últimos meses. Racing venía de quedar eliminado del Torneo Apertura en cuartos de final frente a Rosario Central y tampoco logró sostenerse en el certamen continental.

La salida de Costas tras la eliminación internacional

El propio entrenador había dejado abierta la puerta a una posible salida después del empate ante Caracas. En conferencia de prensa, evitó tomar una decisión inmediata y reconoció el mal momento del equipo. “En caliente no voy a tomar esas decisiones. Después veremos”, había señalado.

Además, Costas asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo durante el semestre. “El culpable de todo soy yo”, expresó tras la eliminación, en una frase que terminó funcionando como anticipo del final de su ciclo.

El golpe en la Sudamericana profundizó una crisis que ya venía arrastrándose desde el torneo local. Racing había clasificado con dificultad a los playoffs del Apertura y, aunque superó a Estudiantes en octavos de final, quedó afuera en cuartos ante Rosario Central.

Un semestre que terminó con apenas dos triunfos en once partidos

La decisión de Milito también estuvo atravesada por la racha negativa del equipo. Racing ganó solo dos de sus últimos once partidos, ante Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana y frente a Estudiantes por los octavos del Apertura.

El clásico ante Independiente fue uno de los puntos de quiebre del semestre. Desde aquella derrota, la Academia no consiguió recuperar regularidad y encadenó resultados que deterioraron la relación entre el cuerpo técnico, la dirigencia y parte de los hinchas.

avalos Racing entró en caída libre tras la derrota en el clásico ante Independiente y la eliminación en la Copa Sudamericana terminó de sellar la salida de Gustavo Costas. Liga AFA

Costas había regresado a Racing con un fuerte respaldo popular por su identificación con el club. Su ciclo tuvo momentos altos, con la conquista internacional de la Sudamericana y la Recopa, pero el presente deportivo aceleró una decisión que hasta hace pocas semanas parecía difícil de imaginar.

Con la salida consumada, la dirigencia deberá definir quién se hará cargo del plantel durante el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana y de cara al próximo semestre, en el que Racing buscará rearmarse tras uno de los golpes más duros de la gestión de Milito.