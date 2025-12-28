Inhabilitaron la licencia de conducir de Valeria Aquino, la madre de la hija del Polaco: dejó manejar a su hija de 12 años

El Ministerio de Transporte bonaerense le retiró de forma preventiva la licencia a Valeria Aquino tras la difusión de un video que generó denuncias e indignación.

Valeria Aquino quedó inhabilitada para conducir luego de que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispusiera una sanción preventiva tras la viralización de un video donde su hija de 12 años maneja una camioneta , un hecho que generó denuncias ciudadanas, repudio social y la intervención de organismos de seguridad vial.

El caso estalló en redes sociales el 25 de diciembre , cuando comenzó a circular una grabación publicada por la propia Aquino , expareja del cantante de cumbia El Polaco . En las imágenes se observa a la hija que ambos tienen conduciendo una camioneta Toyota por un camino rural. El video estaba acompañado por la frase “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar” , lo que profundizó la polémica.

La escena mostraba a la menor sentada al volante con el asiento adelantado para alcanzar los pedales y el cinturón de seguridad mal colocado. Aunque el trayecto era de tierra y no había otros vehículos a la vista, la conducta fue considerada una falta gravísima según la normativa vigente , tanto por permitir que una menor conduzca como por exponerla a un riesgo innecesario.

La difusión del material generó una ola de críticas y denuncias que trascendieron el plano virtual. A partir de esa repercusión, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó formalmente la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino, al considerar que se violó la Ley Nacional de Tránsito y se puso en peligro la integridad de la niña.

Según la ANSV, la conducta de la madre no solo incumplió normas básicas de seguridad vial, sino que también implicó una falta de protección hacia la menor, agravada por el uso incorrecto del cinturón de seguridad.

La postura del Ministerio de Transporte bonaerense

En paralelo, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, analizó el contenido del video y avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes. Desde la cartera provincial fueron contundentes al justificar la medida: “Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”.

El organismo dispuso la inhabilitación preventiva de Valeria Aquino en el marco de las políticas públicas de protección de la vida y la seguridad vial. La resolución se adoptó luego de constatar la infracción y evaluar la gravedad del hecho, que tomó estado público por su amplia difusión.

Marco legal y próximos pasos

La sanción se encuadra en la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y su decreto reglamentario, que prevén medidas severas ante conductas que impliquen riesgo grave para las personas. Según informó el Ministerio, la inhabilitación se mantendrá mientras avanzan las actuaciones administrativas y se analizan las sanciones definitivas.

Desde la Provincia subrayaron que la intervención estatal no distingue entre figuras públicas y particulares. “El Estado tiene la obligación de actuar con firmeza frente a hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros, independientemente de la notoriedad pública o vínculos personales”, remarcaron las autoridades.