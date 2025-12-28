Alerta gripe H3N2 en la Argentina: detectaron dos casos aislados del virus en Neuquén y descartaron contagios comunitarios + Seguir en









El Ministerio de Salud provincial informó que ambos pacientes evolucionaron bien, fueron dados de alta y no existe circulación sostenida del virus.

Martín Regueiro, ministro de Salud provincial, informó sobre los casos.

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la aparición de dos casos de influenza A(H3N2) en la provincia y llevó tranquilidad a la población al aclarar que se trató de episodios puntuales, sin evidencia de transmisión comunitaria. La información fue brindada en una conferencia de prensa encabezada por el ministro Martín Regueiro.

Cómo respondieron las dos personas que contrajeron el virus Según detallaron las autoridades sanitarias, los dos pacientes presentaron cuadros de neumonía que requirieron internación, pero ambos respondieron favorablemente al tratamiento y ya recibieron el alta médica. Desde la cartera de Salud remarcaron que los casos fueron detectados a tiempo gracias al sistema de vigilancia epidemiológica.

influenza virus.jpg Los dos pacientes presentaron cuadros de neumonía que requirieron internación, pero ambos respondieron favorablemente al tratamiento y ya recibieron el alta médica. El virus identificado corresponde al subclado K de la influenza A(H3N2), una variante que ya fue registrada en otros países durante los últimos meses. No obstante, los especialistas señalaron que hasta el momento no se asocia a mayor gravedad clínica ni a un incremento de hospitalizaciones o fallecimientos en comparación con temporadas anteriores.

Regueiro subrayó que la situación está bajo control y que el monitoreo virológico se mantiene activo de manera permanente. Además, las autoridades insistieron en reforzar las medidas de prevención habituales, como la vacunación antigripal en los grupos de riesgo, el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica ante la aparición de síntomas respiratorios.