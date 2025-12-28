Polémica en La Plata por restricciones municipales para la tradicional quema de muñecos + Seguir en









La comuna prohibió el evento en el Casco Urbano y limitó la cantidad de estructuras autorizadas, lo que despertó el malestar de vecinos y constructores.

El muñeco de Avatar en la ciudad de La Plata Foto: El Día

A pocos días de Año Nuevo, la tradicional quema de muñecos en la ciudad de La Plata quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que la Municipalidad resolviera prohibir la realización del evento en el Casco Urbano y clausurara una de las estructuras en construcción. La decisión generó malestar entre vecinos y muñequeros, que aseguran no haber sido advertidos con la antelación necesaria.

Las restricciones que implementó la Municipalidad de La Plata La celebración, que suele llevarse a cabo durante la madrugada del 1° de enero y convoca a miles de personas, contará este año con importantes restricciones. Desde el municipio informaron que solo se autorizará la quema de 22 muñecos y que estos deberán ubicarse en zonas habilitadas fuera del centro de la ciudad, argumentando que no están garantizadas las condiciones de seguridad en el casco céntrico.

municipalidad Desde el municipio informaron que solo se autorizará la quema de 22 muñecos y que estos deberán ubicarse en zonas habilitadas fuera del centro de la ciudad. Foto: El Día. Los constructores de los tradicionales momos señalaron que las medidas fueron comunicadas recién en una reunión realizada el 22 de diciembre, cuando muchos trabajos ya estaban avanzados. Además, remarcaron las dificultades logísticas que implica trasladar estructuras de gran tamaño a último momento.

Pese a las limitaciones oficiales, trascendió que algunos grupos evalúan montar un circuito alternativo con muñecos que no figuran en el listado autorizado. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y no se descartan nuevas definiciones por parte de las autoridades municipales antes de la llegada del Año Nuevo.