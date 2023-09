Dólar: el Gobierno analiza más medidas para incentivar las exportaciones

Altas fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que si bien todavía no se tomó ninguna determinación, se están analizando medidas “para algunos sectores específicos”. La definición no tardaría en llegar. Este lunes, el Banco Central compró u$s 1 millón y acumuló así treinta jornadas con saldo positivo pero lo hizo con el impulso del tipo de cambio especial para la soja, que en los papeles termina el 30 de septiembre.