Manuel Adorni detona armado de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y complica a Karina Milei

Investigado por enriquecimiento ilícito por la justicia federal, Manuel Adorni también le suma complicaciones políticas a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires . Tras haber sido candidato testimonial a legislador porteño en 2025 sin asumir su banca, el jefe de gabinete quedó ahora vetado en la carrera por la jefatura de gobierno.

Envuelto en múltiples y sucesivas denuncias por su llamativo crecimiento patrimonial desde que es funcionario público, que incluyen desde la adquisición de inmuebles, vuelos en aviones privados y viajes al caribe, Adorni detonó el armado político de Karina Milei en la Ciudad justo cuando la hermana del Presidente intentaba posicionarlo para competir contra el PRO de Jorge Macri en los comicios del 2027 .

Hace menos de dos meses, el 23 de febrero, antes de que salieran a la luz los escándalos y las denuncias judiciales contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni era recibido por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez , para presentarle un paquete de 66 proyectos para la Ciudad. Casi un lanzamiento virtual de su candidatura a jefe de gobierno porteño que ahora queda sepultada en medio de las investigaciones por enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público que se investigan en le juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

La caída de Adorni es un problema doble para Karina Milei teniendo en cuenta la delicada interna libertaria en la Ciudad de Buenos Aires y el juego propio que despliega Patricia Bullrich , electa senadora nacional por ese distrito en las legislativas del año pasado. El empoderamiento del jefe de gabinete que ensayaba la hermana de Javier Milei apuntaba a bloquear las chances de la ex Ministra de Seguridad como potencial candidata a jefa de gobierno porteño, un cargo que funciona como virtual trampolín político para competir por las presidencial.

Recibí de @madorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura. Eliminar la pauta oficial, endurecer penas a trapitos, menos burocracia y adhesión a la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria. Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina. pic.twitter.com/M36Qju0eau

El boom patrimonial del jefe de gabinete golpea tanto al gobierno nacional en su narrativa de lucha contra la casta, desautoriza el discurso de Javier Milei de la "moral como política de Estado" pero en especial fulmina el armado político libertario en uno de los principales distritos electorales del país como la Ciudad de Buenos Aires además de irradiar a la provincia, en especial a La Plata , donde el hermano del devaluado vocero, Francisco Adorni, también con un extenso curriculum de ascensos meteóricos en distintas dependencias públicas, resultó electo como legislador bonaerense.

Karina Milei cambia de planes

Adorni no sólo dejó de ejercer como vocero del gobierno nacional y suspendió sus conferencias de prensa sino que también se esfumó como referente libertario en la Capital Federal. Vacío que por ahora ocupa Pilar Ramírez, longa manu de Karina en el distrito, pero que beneficia al PRO de Jorge Macri en la carrera hacia el 2027. El escenario no es sencillo sin embargo para el macrismo. A la colectora opositora que representa Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con Mauricio Macri por haberlo limado su candidatura presidencial a través de la interna en Juntos por el Cambio con Bullrich, se suma justamente la figura de la actual senadora nacional, con volumen y caudal electoral propio para desafiar incluso el mandato de Karina Milei.

"Si Patricia quiere, se presenta sola con un partido propio y puede competir por la Ciudad. No necesita la autorización de Karina", especulan en algunos sectores de La Libertad Avanza. Esa posible fragmentación del voto capitalino abre un escenario electoral incierto, incluso, con una ventana de oportunidad para el peronismo. Mientras en Casa Rosada dudan como resolver la crisis a la que los arrastró Adorni, las investigaciones judiciales avanzan, como la libertad. Este martes está citado el ex futbolista Hugo Morales para declarar vía zoom como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita. Se trata del primer propietario del departamento del barrio de Caballito que Adorno adquirió el año pasado en una llamativa operación a partir de un crédito de casi 200 mil dólares otorgado por dos jubiladas que luego declararon no conocer al jefe de gabinete.

Pero este miércoles también está convocada también como testigo en Comodoro Py 2002 la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en noviembre pasado en la operación de compraventa del inmueble por parte del vocero del gabinete. La fiscalía también solicitó un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, incluidos informes sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y todo antecedente registral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2041123977825792333?s=20&partner=&hide_thread=false Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza.



Chau intermediarios.

Chau planes manejados por organizaciones.



En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar.



La única salida es el trabajo. — Jorge Macri (@jorgemacri) April 6, 2026

Mientras Adorni cae en desgracia y afecta la imagen presidencial, tanto en el gobierno nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo porteño aprovecha la crisis libertaria y profundiza una agenda tentadora para el electorado de La Libertad Avanza en el distrito. A través de un decreto firmado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, eliminó los planes sociales y los reemplazó por un nuevo programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal.

Anuncio en la Ciudad de Buenos Aires

"Se pasa de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica. Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad", informaron desde el gobierno porteño casi en paralelo al desfile de testigos contra Adorni en Comodoro Py por enriquecimiento ilícito. La iniciativa alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual. En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.

“Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.