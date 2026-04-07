El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley de salud mental + Seguir en









El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo enviará en los próximos días el proyecto al Congreso. A las 14 mantendrá una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de la definición del contenido de la iniciativa.

Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, se reunirá este martes con Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso una nueva ley de salud mental, una iniciativa que el Gobierno ya venía trabajando desde fines del año pasado y que ahora vuelve a tomar impulso dentro del paquete legislativo oficial. El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales y se produce en un momento en el que la Casa Rosada busca recuperar centralidad política y reordenar la agenda parlamentaria.

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Según trascendió en los últimos meses, el proyecto apuntaría a modificar aspectos sensibles de la normativa vigente, especialmente los vinculados a las internaciones involuntarias y la intervención judicial en casos de riesgo. Dentro del oficialismo sostienen que la reforma buscará atender reclamos de familiares, profesionales y sectores vinculados a la seguridad, que cuestionan las limitaciones operativas de la ley actual frente a episodios agudos o situaciones de crisis.

En paralelo al anuncio, Adorni tiene previsto recibir a las 14 al ministro de Salud, Mario Lugones, en la Casa Rosada, en un encuentro que se da en plena elaboración del proyecto y que podría servir para terminar de delinear sus principales lineamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2041505633325772824&partner=&hide_thread=false En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026 Nueva ley de salud mental: cuáles son los cambios que evalúa el Gobierno Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del régimen de internaciones involuntarias. La iniciativa busca que, en determinados casos, los jueces puedan intervenir y autorizar la hospitalización de pacientes cuando exista riesgo para sí mismos o para terceros. Además, el borrador contempla cuatro supuestos específicos en los que la internación podría aplicarse como recurso terapéutico excepcional, algo que el oficialismo presenta como respuesta a reclamos de familias, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.

Otro eje clave es la creación de centros especializados para casos severos, incluyendo la posibilidad de habilitar neuropsiquiátricos y dispositivos específicos para pacientes con patologías complejas o episodios agudos. Este punto ya había sido incorporado en la versión original de la Ley Bases, aunque quedó afuera de la sanción final. La idea ahora es reinstalarlo como parte del nuevo proyecto, con foco en pacientes con trastornos graves y consumos problemáticos que, según el Gobierno, hoy no encuentran contención adecuada dentro del sistema general.

El tercer bloque de cambios apunta al seguimiento posterior a la internación. El texto prevé modificaciones en las condiciones de egreso, rehabilitación y reinserción de los pacientes, además de una revisión en la composición del Órgano de Revisión, que hoy supervisa las internaciones y el respeto de derechos. También se analiza ampliar las facultades del defensor para solicitar medidas terapéuticas urgentes.