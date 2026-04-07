El petróleo permanece por encima de los u$s110 y los mercados caen mientras se acerca la fecha límite impuesta por Donald Trump a Irán + Seguir en









Aunque los inversionistas esperaban una rápida resolución de la guerra, las negociaciones todavía no dieron resultados, y Trump ha fijado el martes por la noche como fecha límite para alcanzar un acuerdo.

El dólar se mantiene firme en los mercados internacionales y los precios del petróleo se disparan. Robb Miller

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, mientras que los precios del petróleo volvieron a superar los u$s110 por barril, ya que el inminente plazo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para un acuerdo con Irán amenaza con una nueva escalada en Medio Oriente y asusta a los inversores.

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,45% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,60%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,42% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Humana (+9,3%), CVS Health Group (+6,7%) y Unitedhealth Group (+5,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Loews Corp (-7,2%), Gen Digital (-5,09%) y Tyler Techologies (-3%).

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,15%. A nivel local, se destaca el DAX alemán (-0,07%%) y el CAC francés (+0,53%). Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido (-0,05%). En China, la bolsa de Shanghái subió 0,26%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,82% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,21%.

wall street nyse mercados.jpg Trump insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar el tránsito ininterrumpido por el estrecho de Ormuz. NYSE El petróleo escala ante la fecha límite de Trump Aunque los inversionistas esperaban una rápida resolución de la guerra, las negociaciones no han dado frutos hasta ahora, y Trump ha fijado el martes por la noche como fecha límite para alcanzar un acuerdo.

Esto provocó un clima de cautela, en el que el dólar se mantiene firme en los mercados internacionales y los precios del petróleo se disparan. Los futuros del crudo Brent suben un 0,74% hasta los u$s110,63 por barril, tras haber subido más del 50% desde que comenzó la guerra. Por su parte, el barril de WTI en EEUU avanza 2% hasta los u$s114,69. Trump insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar el tránsito ininterrumpido por el estrecho de Ormuz e incluso amenazó con destruir los puentes y las centrales eléctricas de Irán si no se llega a un acuerdo. El plazo de Trump marca el último momento crucial de la guerra, que provocó la mayor perturbación jamás vista en el mercado mundial del petróleo. Israel pidió a los iraníes que se abstuvieran de utilizar la red ferroviaria de su país hasta las 9 hora local. Por su parte, Irán lanzó siete misiles balísticos y varios drones más contra Arabia Saudita anoche, mientras que Israel informó de dos salvas de misiles procedentes de Irán desde la medianoche.