Dólar: el mercado alerta por la pérdida de competitividad cambiaria y le pone techo a la brecha

Matba Rofex descuenta en los contratos a futuro un deslizamiento de 7,5% en marzo y 14% en abril. Si bien no considera un salto significativo, prevé una corrección atractiva.

A una semana de que la corrección del tipo de cambio del 118% cumpla dos meses, el mercado observa que el crawling peg al 2% ya no será sostenible porque el tipo de cambio a $800 ya es equivalente a un valor entre $550 y $600 . La competitividad cambiaria se pone en jaque a la espera de las divisas del agro y la tasa de interés negativa podría impulsar una brecha por encima del 60%.

El objetivo acordado con la institución liderada por Kristalina Georgieva es una “acumulación importante” de reservas hasta finales de 2024 (u$s 10 mil millones) y crear las condiciones para volver a la adecuación de las reservas en el mediano plazo. Sin embargo, para Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, la situación actual dista de estar en línea con lo acordado. El especialista no está seguro de hablar de “atraso”, pero sí el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) perdió el 52% No sé si hablaría de "atraso" pero sí asegura que perdió el 52% de lo ganado en "competitividad cambiaria". “El índice que calcula BCRA se ubica en 116.25 al viernes pasado, mientras que el promedio desde el 2000 hasta acá es de 120”, contextualiza.