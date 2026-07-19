España confirmó los titulares para enfrentar a la Argentina en la final del Mundial 2026: Yamal de entrada y Pedri al banco + Agregar ámbito en









Luis de la Fuente ratificó la formación que venía utilizando y repetirá la base del equipo que eliminó a Francia para buscar el título mundial.

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La Selección de España confirmó su formación titular para enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026 y Luis de la Fuente apostará por la continuidad. El entrenador mantendrá la base del equipo que eliminó a Francia en semifinales y saldrá al MetLife Stadium con los mismos futbolistas que le dieron resultado durante la recta decisiva del torneo.

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Después de las últimas evaluaciones físicas, el cuerpo técnico despejó las dudas que existían alrededor de algunos futbolistas y terminó de ratificar el once que disputará el partido más importante del campeonato. De no surgir inconvenientes de último momento, España repetirá la alineación que utilizó en los cruces frente a Bélgica y Francia, encuentros en los que mostró una de sus mejores versiones futbolísticas.

Las únicas incógnitas estaban relacionadas con Pedro Porro y Lamine Yamal. El lateral derecho terminó el encuentro de semifinales con un calambre, mientras que el joven atacante había trabajado de manera diferenciada en una de las prácticas previas. Sin embargo, ambos evolucionaron favorablemente, volvieron a entrenarse junto al resto del plantel y estarán disponibles desde el inicio.

La formación confirmada de España Con el equipo ya definido, España buscará conquistar un nuevo título mundial frente al vigente campeón y salir al campo con una estructura que mostró solidez durante todo el certamen.

La formación confirmada será con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri y Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Baena y Mikel Oyarzabal. Con esos once, la Roja intentará imponerse ante la Selección Argentina en la gran final del Mundial 2026.

De la Fuente sostiene la base que llevó a España a la final La decisión de Luis de la Fuente también confirma la continuidad de varios nombres que se consolidaron durante la competencia. Uno de ellos es Fabián Ruiz, quien terminó ganándole el puesto a Pedri en el mediocampo y seguirá acompañando a Rodri, con Dani Olmo unos metros más adelantado para conectar con los delanteros. El entrenador tampoco modificará el sector izquierdo del ataque. Álex Baena conservará su lugar entre los titulares luego de adueñarse de la posición durante la fase de grupos, favorecido por los problemas físicos que arrastró Nico Williams, quien llegó al Mundial con una lesión y volvió a resentirse tras el partido frente a Uruguay.