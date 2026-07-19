Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 19 de julio minuto a minuto y últimas noticias

Argentina va en busca del bicampeonato ante España en su séptima final del Mundial

Argentina jugará este domingo la final del Mundial 2026 2026 ante España. Desde las 16hs, la campeona del mundo defenderá el título obtenido en Qatar 2022 e irá en busca de conquistar el bicampeonato y la cuarta estrella. Enfrente, la selección ibérica intentará impedir una nueva coronación argentina y buscará bordarle la segunda estrella al escudo ibérico.

El partido de esta tarde será a todas luces un partido histórico. El ciclo de Lionel Scaloni, uno de los más ganadores de la historia, tratará de ampliar la vitrina argentina con una nueva Copa del Mundo tras las obtenidas en Argentina 1978 (con César Luis Menotti y Mario Kempes) en México 1986 (con Diego Maradona y Carlos Bilardo), y la conquista de cuatro años atrás bajo su conducción.

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