Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 19 de julio minuto a minuto y últimas noticias

El Mundial 2026 llega a su fin hoy, con la esperada final entre Argentina y España, que se enfrentarán desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será el último partido de una edición histórica, la primera con 48 selecciones, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.
Cómo le fue a España en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en la final
Argentina se enfrentará con España este domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la final del Mundial 2026.
La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar 2-1 a Inglaterra, mientras que el conjunto europeo avanzó tras vencer a Francia por 2-0 con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.