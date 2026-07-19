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19 de julio 2026 - 09:21

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 19 de julio minuto a minuto y últimas noticias

Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La final del torneo más grande de la historia se jugará este domingo desde las 16, con la Albiceleste y la Furia Roja frente a frente por la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 llega a su fin hoy, con la esperada final entre Argentina y España, que se enfrentarán desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será el último partido de una edición histórica, la primera con 48 selecciones, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, intentará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que España buscará conquistar su segundo Mundial. El encuentro reunirá a los dos primeros del ranking FIFA, en un duelo que promete una definición de alto nivel.

La gran final será arbitrada por el esloveno Slavko Vini y marcará el cierre de un torneo que dejó grandes sorpresas y un nuevo formato con 48 equipos. Además de definir al nuevo campeón del mundo, el partido pondrá frente a frente a dos de las selecciones que mostraron el mejor rendimiento a lo largo de la competencia.

Cómo le fue a España en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en la final

Argentina se enfrentará con España este domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la final del Mundial 2026.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar 2-1 a Inglaterra, mientras que el conjunto europeo avanzó tras vencer a Francia por 2-0 con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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Argentina va en busca del bicampeonato ante España en su séptima final del Mundial

Argentina jugará este domingo la final del Mundial 2026 2026 ante España. Desde las 16hs, la campeona del mundo defenderá el título obtenido en Qatar 2022 e irá en busca de conquistar el bicampeonato y la cuarta estrella. Enfrente, la selección ibérica intentará impedir una nueva coronación argentina y buscará bordarle la segunda estrella al escudo ibérico.

El partido de esta tarde será a todas luces un partido histórico. El ciclo de Lionel Scaloni, uno de los más ganadores de la historia, tratará de ampliar la vitrina argentina con una nueva Copa del Mundo tras las obtenidas en Argentina 1978 (con César Luis Menotti y Mario Kempes) en México 1986 (con Diego Maradona y Carlos Bilardo), y la conquista de cuatro años atrás bajo su conducción.

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